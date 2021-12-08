UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На кредиты онлайн приходится 95% поисков финуслуг украинцев в интернете – исследование

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 17:24
На кредиты онлайн приходится 95% поисков финуслуг украинцев в интернете – исследование - Фото
Фото: depositphotos.com

На кредиты онлайн приходится 94,2% всех интернет-запросов украинцев на поиск доступных на рынке финансовых услуг. Об этом говорится в исследовании спроса на банковские услуги и микрокредиты в интернете от Ольшанский&Партнеры.   

В среднем за месяц украинцы вбивают в поисковик запросы на кредиты онлайн 6,9 млн раз. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

С января 2019 по сентябрь 2021 спрос на кредиты в интернете вырос на 24%, говорится в исследовании. 

Кредит деньгами — самая популярная категория, по которой украинцы ищут кредит в интернете: 6,2 млн таких запросов в месяц. Вторая по популярности категория — кредит на авто: 100 000 запросов в месяц. 

Среди других финуслуг, которые ищут украинцы в интернете 3,2% от всех запросов приходится на поиск рассрочки, 0,9% – на депозиты, 1,7% – другие услуги с привязкой к банку: электронная цифровая подпись, курс валют, оплата коммунальных, покупка билетов и др.  

Авторы исследования отмечают, что при поиске кредита, украинцы почти всегда знают, где бы хотели его оформить. Поэтому указывают не только услугу, но название организации.  

Топ-10 компаний, которыми интересуются жители Украины при поиске кредита деньгами в интернете — это исключительно микрокредитные организации. Количество таких запросов — 4,16 млн в месяц.  

В исследовании говорится, что кредиты в банках украинцы могут искать другим способом, например, через приложение или заходя напрямую на сайт компании.  

На кредиты онлайн приходится 95% поисков финуслуг украинцев в интернете – исследование

Исследование построено на основе данных Google и не учитывает данные об активностях в мобильных приложениях банков и микрофинансовых организаций. Собранные данные покрывают период январь 2019 – сентябрь 2021 год. 

  • За три квартала 2021 года микрофинансовыми организациями выдано микрокредитов на сумму 49 млрд грн.   
  • Размер средней реальной годовой процентной ставки по микрокредитам, которые предлагают финансовые учреждения, составляет 28 000%, по банковским кредитам на личные цели – 121% годовых,  говорится в исследовании проекта USAID "Трансформация финансового сектора". 
  • 7 октября НБУ обязал финкомпании раскрывать полную информацию о микрокредитах и кредитах онлайн.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
финансовые услуги Кредиты Онлайн микрокредиты Ольшанский и партнеры
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 