На кредиты онлайн приходится 95% поисков финуслуг украинцев в интернете – исследование

На кредиты онлайн приходится 94,2% всех интернет-запросов украинцев на поиск доступных на рынке финансовых услуг. Об этом говорится в исследовании спроса на банковские услуги и микрокредиты в интернете от Ольшанский&Партнеры.

В среднем за месяц украинцы вбивают в поисковик запросы на кредиты онлайн 6,9 млн раз.

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С января 2019 по сентябрь 2021 спрос на кредиты в интернете вырос на 24%, говорится в исследовании.

Кредит деньгами — самая популярная категория, по которой украинцы ищут кредит в интернете: 6,2 млн таких запросов в месяц. Вторая по популярности категория — кредит на авто: 100 000 запросов в месяц.

Среди других финуслуг, которые ищут украинцы в интернете 3,2% от всех запросов приходится на поиск рассрочки, 0,9% – на депозиты, 1,7% – другие услуги с привязкой к банку: электронная цифровая подпись, курс валют, оплата коммунальных, покупка билетов и др.

Авторы исследования отмечают, что при поиске кредита, украинцы почти всегда знают, где бы хотели его оформить. Поэтому указывают не только услугу, но название организации.

Топ-10 компаний, которыми интересуются жители Украины при поиске кредита деньгами в интернете — это исключительно микрокредитные организации. Количество таких запросов — 4,16 млн в месяц.

В исследовании говорится, что кредиты в банках украинцы могут искать другим способом, например, через приложение или заходя напрямую на сайт компании.

Исследование построено на основе данных Google и не учитывает данные об активностях в мобильных приложениях банков и микрофинансовых организаций. Собранные данные покрывают период январь 2019 – сентябрь 2021 год.

За три квартала 2021 года микрофинансовыми организациями выдано микрокредитов на сумму 49 млрд грн.

Размер средней реальной годовой процентной ставки по микрокредитам, которые предлагают финансовые учреждения, составляет 28 000%, по банковским кредитам на личные цели – 121% годовых, говорится в исследовании проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

7 октября НБУ обязал финкомпании раскрывать полную информацию о микрокредитах и кредитах онлайн.

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Роман Брыль

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