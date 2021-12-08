На кредиты онлайн приходится 95% поисков финуслуг украинцев в интернете – исследование
На кредиты онлайн приходится 94,2% всех интернет-запросов украинцев на поиск доступных на рынке финансовых услуг. Об этом говорится в исследовании спроса на банковские услуги и микрокредиты в интернете от Ольшанский&Партнеры.
В среднем за месяц украинцы вбивают в поисковик запросы на кредиты онлайн 6,9 млн раз.
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С января 2019 по сентябрь 2021 спрос на кредиты в интернете вырос на 24%, говорится в исследовании.
Кредит деньгами — самая популярная категория, по которой украинцы ищут кредит в интернете: 6,2 млн таких запросов в месяц. Вторая по популярности категория — кредит на авто: 100 000 запросов в месяц.
Среди других финуслуг, которые ищут украинцы в интернете 3,2% от всех запросов приходится на поиск рассрочки, 0,9% – на депозиты, 1,7% – другие услуги с привязкой к банку: электронная цифровая подпись, курс валют, оплата коммунальных, покупка билетов и др.
Авторы исследования отмечают, что при поиске кредита, украинцы почти всегда знают, где бы хотели его оформить. Поэтому указывают не только услугу, но название организации.
Топ-10 компаний, которыми интересуются жители Украины при поиске кредита деньгами в интернете — это исключительно микрокредитные организации. Количество таких запросов — 4,16 млн в месяц.
В исследовании говорится, что кредиты в банках украинцы могут искать другим способом, например, через приложение или заходя напрямую на сайт компании.
Исследование построено на основе данных Google и не учитывает данные об активностях в мобильных приложениях банков и микрофинансовых организаций. Собранные данные покрывают период январь 2019 – сентябрь 2021 год.
- За три квартала 2021 года микрофинансовыми организациями выдано микрокредитов на сумму 49 млрд грн.
- Размер средней реальной годовой процентной ставки по микрокредитам, которые предлагают финансовые учреждения, составляет 28 000%, по банковским кредитам на личные цели – 121% годовых, говорится в исследовании проекта USAID "Трансформация финансового сектора".
- 7 октября НБУ обязал финкомпании раскрывать полную информацию о микрокредитах и кредитах онлайн.
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