На верхушке рейтинга миллиардеров изменения: Бернар Арно впервые за год потерял позицию

Исполнительный директор LVMH Бернар Арно опустился на третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Об этом пишет Bloomberg.

Арно стал самым богатым человеком на планете в конце 2022 года, обогнав Илона Маска из Tesla. В мае его снова опередил Маск, но Арно сохранял за собой второе место с октября 2022 года.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Арно сейчас $155,1 млрд, что немного меньше, чем у Джеффа Безоса из Amazon ($156,3 млрд). Возглавляет рейтинг Илон Маск с состоянием $234 млрд.

За год Арно потерял $7 млрд, а за последнюю неделю – $1,6 млрд. Стоимость акций LVMH упала на 10% за три дня после публикации отчета о прибыли и убытках. В начале текущей недели акции несколько отыграли падение.

Ухудшение финансовых показателей LVMH связано с падением продаж предметов роскоши в США и Китае.

Напротив, состояние Безоса и Маска стабильно увеличивается благодаря растущему спросу на акции технологических компаний. За год Маск стал богаче еще на $96,8 млрд (акции Tesla подорожали на 106%). Состояние Безоса выросло на $49,3 млрд, а акции Amazon подорожали на 58% за год.

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