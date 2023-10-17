На вершині рейтингу мільярдерів зміни: Бернар Арно вперше за рік втратив позицію
Виконавчий директор LVMH Бернар Арно опустився на третій рядок у рейтингу найбагатших людей світу. Про це пише Bloomberg.
Арно став найбагатшою людиною на планеті наприкінці 2022 року, обігнавши Ілона Маска з Tesla. У травні його знову випередив Маск, але Арно зберігав друге місце з жовтня 2022 року.
За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Арно наразі $155,1 млрд, що трохи менше, ніж у Джеффа Безоса з Amazon ($156,3 млрд). Очолює рейтинг Ілон Маск зі статками $234 млрд.
За рік Арно втратив $7 млрд, а за останній тиждень – $1,6 млрд. Вартість акцій LVMH впала на 10% за три дні після публікації звіту про прибутки та збитки. На початку поточного тижня акції дещо відіграли падіння.
Погіршення фінансових показників LVMH пов'язане з падінням продажів предметів розкоші у США та Китаї.
Навпаки, статки Безоса і Маска стабільно збільшуються завдяки попиту на акції технологічних компаній. За рік Маск став багатшим ще на $96,8 млрд (акції Tesla подорожчали на 106%). Статки Безоса зросли на $49,3 млрд, а акції Amazon подорожчали на 58% за рік.
- 24 травня 2023 року найбагатший мільярдер світу втратив $11 млрд за день через обвал акцій люксових брендів.
- 10 жовтня помер мільярдер із США, який роздав майже все, що заробив за життя. Йому було 92 роки.
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