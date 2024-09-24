Национальный кешбэк. Украинцам уже насчитали более 23 млн грн

Фото: madeinukraine.gov.ua

В рамках программы "Национальный кешбэк" более 663 000 украинцев уже получили кешбэк, который можно просмотреть через приложение "Дия". По состоянию на 23 сентября участникам программы начислено 23,6 млн грн. Об этом сообщает Министерство экономики по результатам третьей недели бета-тестирования программы.

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Некоторые банки-партнеры уже настроили передачу данных о транзакциях, что позволило начислить кешбэк за период со 2 по 22 сентября.

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К настоящему моменту к программе присоединилось около 1,5 миллиона украинцев, которые открыли 1,65 миллиона карт в банках. В Дии 812 000 граждан уже указали свои карты для получения выплат.

Кроме того, все больше торговых сетей начинают помечать товары, участвующие в программе кэшбэка. В магазинах АТБ, Эпицентр, Аврора, Таврия В, Копилка, WOG и Comfy можно найти товары с соответствующими пометками.

На сайте программы также доступна функция поиска товаров и магазинов, где действует кешбэк. Он уже насчитывается на свыше 203 000 украинских товаров от 1137 производителей.

Как стать участником программы "Национальный кешбэк"

Чтобы получать кешбэк, необходимо:

Подать заявку через сайт или мобильное приложение участвующего в программе банка или обратиться в отделение. Определить карты для оплат и предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях. Открыть физическую или виртуальную карту для начисления кешбэка. В Дии в разделе "Сервисы" выбрать карту "Национальный кешбэк" для выплат.

Сколько можно получить?

Кешбэк в размере 10% от стоимости товара начисляется за покупку украинских товаров, входящих в программу, за исключением подакцизной продукции (горючее, табак и крепкий алкоголь). Кешбэк также распространяется на лекарства украинского производства, вино без спирта и напитки.

Максимальная сумма кешбэка в месяц составляет 3000 грн. Начисленные средства за месяц будут перечисляться на карту до 20 числа следующего месяца.

Полученный кешбэк можно использовать для оплаты коммунальных услуг, транспорта, лечения, мобильной связи, кино и спорта. Также можно передать эти средства в ВСУ или приобрести военные облигации. Вывод кешбэка в наличные деньги невозможен. Использовать денежные средства, начисленные в 2024 году, можно до 31 января 2025 года.