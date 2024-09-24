Національний кешбек. Українцям вже нарахували понад 23 млн грн

Фото: madeinukraine.gov.ua

У рамках програми "Національний кешбек" понад 663 000 українців вже отримали кешбек, який можна переглянути через застосунок "Дія". Станом на 23 вересня учасникам програми нараховано 23,6 млн грн. Про це повідомляє Міністерство економіки за результатами третього тижня бета-тестування програми.

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Деякі банки-партнери вже налаштували передання даних про транзакції, що дозволило нарахувати кешбек за період із 2 до 22 вересня.

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На цей момент до програми долучилося близько 1,5 мільйона українців, які відкрили 1,65 мільйона карток у банках. У Дії 812 000 громадян вже вказали свої картки для отримання виплат.

Крім того, дедалі більше торговельних мереж починають позначати товари, що беруть участь у програмі кешбеку. В магазинах АТБ, Епіцентр, Аврора, Таврія В, Копілка, WOG та Comfy вже можна знайти товари з відповідними позначками.

На сайті програми також доступна функція пошуку товарів та магазинів, де діє кешбек. Він вже нараховується на понад 203 000 українських товарів від 1137 виробників.

Як стати учасником програми "Національний кешбек"

Щоб отримувати кешбек, необхідно:

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. Визначити картки для оплат і надати дозвіл на передання даних про транзакції. Відкрити фізичну чи віртуальну картку для нарахування кешбеку. У Дії в розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Скільки можна отримати?

Кешбек у розмірі 10% від вартості товару нараховується за купівлю українських товарів, що входять до програми, за винятком підакцизної продукції (пальне, тютюн та міцний алкоголь). Кешбек також поширюється на ліки українського виробництва, вино без спирту та медові напої.

Максимальна сума кешбеку на місяць становить 3000 грн. Нараховані кошти за місяць перераховуватимуться на картку до 20 числа наступного місяця.

Отриманий кешбек можна використати на оплату комунальних послуг, транспорту, лікування, мобільного зв’язку, кіно та спорту. Також можна передати ці кошти на ЗСУ або придбати військові облігації. Виведення кешбеку в готівку неможливе. Використати кошти, нараховані у 2024 році, можна до 31 січня 2025 року.