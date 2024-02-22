НБУ хочет изменить правила банковской тайны: какую информацию получат госорганы
Национальный банк Украины предлагает внести изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением правления НБУ №267 от 14 июля 2006 года, сообщает пресс-служба регулятора.
В регуляторе объясняют, что банки дополнительно будут раскрывать по запросу госорганов информацию об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов (например, номерах платежных карт) обоих контрагентов операции (как плательщика, так и получателя средств), а также наименования поставщика платежных услуг контрагента.
В целом предлагается установить, что банки по запросу уполномоченных государственных органов будут раскрывать информацию о:
- наличии счетов;
- номера счетов;
- информацию об уникальных идентификаторов и/или эмиссионных номерах платежных инструментов;
- остаток средств на счетах;
- операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
- назначение платежа;
- идентификационные данные контрагента (для физических лиц – фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц – полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ);
- номер счета контрагента;
- информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;
- единый идентификатор Национального банка Украины (далее – код ID НБУ) поставщика платежных услуг контрагента;
- наименование поставщика платежных услуг контрагента.
"Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62-2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины", – объяснили в НБУ.
- Новый законопроект о мобилизации предусматривает арест банковских счетов уклонистов по решению суда после обращения территориального центра комплектования и социальной поддержки.