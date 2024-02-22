НБУ хочет изменить правила банковской тайны: какую информацию получат госорганы

Банки по запросу уполномоченных государственных органов будут раскрывать информацию о наличии счетов и остатках средств

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Национальный банк Украины предлагает внести изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением правления НБУ №267 от 14 июля 2006 года, сообщает пресс-служба регулятора.

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В регуляторе объясняют, что банки дополнительно будут раскрывать по запросу госорганов информацию об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов (например, номерах платежных карт) обоих контрагентов операции (как плательщика, так и получателя средств), а также наименования поставщика платежных услуг контрагента.

В целом предлагается установить, что банки по запросу уполномоченных государственных органов будут раскрывать информацию о:

наличии счетов;

номера счетов;

информацию об уникальных идентификаторов и/или эмиссионных номерах платежных инструментов;

остаток средств на счетах;

операции списания со счетов и/или зачисления на счета;

назначение платежа;

идентификационные данные контрагента (для физических лиц – фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц – полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ);

номер счета контрагента;

информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;

единый идентификатор Национального банка Украины (далее – код ID НБУ) поставщика платежных услуг контрагента;

наименование поставщика платежных услуг контрагента.

"Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62-2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины", – объяснили в НБУ.