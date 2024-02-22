НБУ хоче змінити правила банківської таємниці: яку інформацію отримають держоргани
Національний банк України пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління НБУ №267 від 14 липня 2006 року, повідомляє пресслужба регулятора.
У регуляторі пояснюють, що банки додатково розкриватимуть на запит держорганів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.
Загалом пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:
- наявність рахунків;
- номери рахунків;
- інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних
платіжних інструментів;
- залишок коштів на рахунках;
- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
- призначення платежу;
- ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
- номер рахунку контрагента;
- інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
- єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі – код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;
- найменування надавача платіжних послуг контрагента.
"Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62-2 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", – пояснили у НБУ.
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