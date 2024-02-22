НБУ хоче змінити правила банківської таємниці: яку інформацію отримають держоргани

Банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про наявність рахунків та залишки коштів

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Національний банк України пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління НБУ №267 від 14 липня 2006 року, повідомляє пресслужба регулятора.

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У регуляторі пояснюють, що банки додатково розкриватимуть на запит держорганів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Загалом пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:

наявність рахунків;

номери рахунків;

інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних

платіжних інструментів;

платіжних інструментів; залишок коштів на рахунках;

операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;

призначення платежу;

ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);

номер рахунку контрагента;

інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;

єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі – код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;

найменування надавача платіжних послуг контрагента.

"Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62-2 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", – пояснили у НБУ.