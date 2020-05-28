НБУ объяснил, как защититься от навязывания услуг банков

Потребитель может отказаться от кредитной карты, если банк выдает ее вместе с зарплатной. Банк не имеет права настаивать, потому что это уже навязывание, которое запрещено законом. Такие объяснения дали в Нацбанке.

"Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной - он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу. Украинское законодательство запрещает такие действия (статья 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности») », - подчеркивает регулятор.

Получение кредитки без необходимости может иметь неприятные последствия, предупреждает НБУ. Например, банк может взимать с кредитных средств плату за обслуживание кредитки. В таком случае у клиента появляется долг. В лучшем случае потребитель узнает о задолженности в следующем месяце, в худшем - когда сумма станет значительной.

Мобильное приложение банка может отражать баланс на счету вместе с кредитным лимитом. Клиент, пользуясь кредитной картой, не всегда понимает, где его собственные средства, а где кредитные, за которые нужно платить проценты.

Нацбанк предупреждает о таких случаях навязывания услуг банком:

- банк включает обязательную страховку определенной страховой компании в пакет услуг при получении кредита, даже если клиент желает застраховаться в другой компании;

- банк продает страховку от несчастных случаев при обмене валюты;

- банк самовольно подключил услугу sms-информирования и взимает за это комиссию.

Потребитель может защитить свои права, написав жалобу на имя руководителя финучреждения. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, следует обращаться в НБУ. Жалобы обрабатывает управление защиты прав потребителей финансовых услуг. Если есть признаки нарушений, представители НБУ обращаются в банк, чтобы исправить ситуацию.

Украинцы в январе-марте в полтора раза чаще обращались к НБУ с жалобами на финуслуги, чем в предыдущем квартале.

Нацбанк отложил со 2 июня до 1 сентября обязанность банков раскрывать в рекламе информацию о потребительских кредитах и депозитах.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".