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НБУ объяснил, как защититься от навязывания услуг банков

НБУ объяснил, как защититься от навязывания услуг банков
28.05.2020, 13:14

Потребитель вправе отказаться от дополнительной кредитки или страховки

Потребитель может отказаться от кредитной карты, если банк выдает ее вместе с зарплатной. Банк не имеет права настаивать, потому что это уже навязывание, которое запрещено законом. Такие объяснения дали в Нацбанке.

"Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной - он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу. Украинское законодательство запрещает такие действия (статья 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности») », - подчеркивает регулятор.

Получение кредитки без необходимости может иметь неприятные последствия, предупреждает НБУ. Например, банк может взимать с кредитных средств плату за обслуживание кредитки. В таком случае у клиента появляется долг. В лучшем случае потребитель узнает о задолженности в следующем месяце, в худшем - когда сумма станет значительной.

Мобильное приложение банка может отражать баланс на счету вместе с кредитным лимитом. Клиент, пользуясь кредитной картой, не всегда понимает, где его собственные средства, а где кредитные, за которые нужно платить проценты.

Нацбанк предупреждает о таких случаях навязывания услуг банком:

- банк включает обязательную страховку определенной страховой компании в пакет услуг при получении кредита, даже если клиент желает застраховаться в другой компании;

- банк продает страховку от несчастных случаев при обмене валюты;

- банк самовольно подключил услугу sms-информирования и взимает за это комиссию.

Потребитель может защитить свои права, написав жалобу на имя руководителя финучреждения. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, следует обращаться в НБУ. Жалобы обрабатывает управление защиты прав потребителей финансовых услуг. Если есть признаки нарушений, представители НБУ обращаются в банк, чтобы исправить ситуацию.

  • Украинцы в январе-марте в полтора раза чаще обращались к НБУ с жалобами на финуслуги, чем в предыдущем квартале.
  • Нацбанк отложил со 2 июня до 1 сентября обязанность банков раскрывать в рекламе информацию о потребительских кредитах и депозитах.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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нацбанк банки защита прав потребителей финуслуги кредитные карты
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