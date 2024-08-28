Не из-за обстрелов, причина другая – банкир о рекордном росте евро

Евро. Фото: Depositphotos

Рост курса евро сегодня происходит не из-за обстрелов. Курс евро за гривну растет в последние дни, вслед за укреплением евро против доллара на мировом рынке, считает руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль.

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Так он прокомментировал Liga.net ситуацию на межбанке в понедельник, 26 августа, где евро впервые пересек отметку в 46 гривен.

"Такая динамика происходит из-за ожидания снижения ключевой ставки в Америке в ближайшее время и негативных макроэкономических данных по рынку труда в США", – сказал он. И добавил, что ситуация на межбанковском рынке, несмотря на обстрелы, остается управляемой и стабильной. "Наблюдается незначительное ослабление гривны, но резких изменений курса не предвидится", – сказал банкир.

На аналогичные причины указывает и его коллега, финансист и эксперт банковского рынка Станислав Шлапак.

"Курс евро/гривна является рефлексией курса пары евро/доллар на международных рынках. Курс евровалюты по отношению к доллару в последнее время укрепляется на ожиданиях инвесторов, что процентные ставки в Штатах могут снижаться несколько больше темпами", – отметил он в комментарии для LIGA.net.