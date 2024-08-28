Не через обстріли, причина інша – банкір про рекордне зростання євро

Євро. Фото: Depositphotos

Зростання курсу євро сьогодні відбувається не через обстріли. Курс євро за гривню зростає останні дні, вслід за укріпленням євро проти долара на світовому ринку, вважає керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль.

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Так він прокоментував Liga.net ситуацію на міжбанку в понеділок, 26 серпня, де євро вперше перетнув позначку в 46 гривень.

"Така динаміка відбувається через очікування зниження ключової ставки в Америці найближчим часом і негативних макроекономічних даних щодо ринку праці в США" – сказав він. Та додав, що ситуація на міжбанківському ринку попри обстріли лишається керованою та стабільною. "Спостерігається незначне послаблення гривні, але різких змін курсу не передбачається", – сказав банкір.

На аналогічні причини вказує і його колега, фінансист та експерт банківського ринку Станіслав Шлапак.

"Курс євро/гривня є рефлексією курсу пари євро/долар на міжнародних ринках. Курс євровалюти щодо долара останнім часом укріплюється на очікуваннях інвесторів, що процентні ставки в Штатах можуть знижуватися дещо більшими темпами", – зазначив він у коментарі для LIGA.net.