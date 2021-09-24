Немецкие миллионеры активно выводят деньги в Швейцарию перед выборами в Бундестаг

Состоятельные немцы перевели на счета в швейцарские банки десятки миллиардов евро из-за опасений резкого повышения налогов для богатых после ожидаемой победы на всеобщих выборах 26 сентября социал-демократов и "зеленых". Об этом пишет агентство Reuters.

За первый квартал 2021 года сумма активов немцев в банках Швейцарии увеличилась на 5 млрд евро до 37,5 млрд евро, не включая ценные бумаги. Более поздних официальных данных пока не опубликовано, но собеседники Reuters в Швейцарии и Германии подтвердили, что тенденция только набрала обороты в последние месяцы. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Многие состоятельные люди, особенно предприниматели, опасаются, что в Германии произойдет крен налево – независимо от того, чем закончатся выборы", - цитирует агентство Флориана Дюрселена главу европейского отдела управления благосостоянием LGT Switzerland.

Один из ведущих швейцарских банкиров сказал Reuters: "Я знаю несколько немецких предпринимателей, которые хотят закрепиться за пределами Германии, если там ситуация станет слишком красной (левой)".

"Для сверхбогатых сейчас очень горячее время. Семьи предпринимателей очень встревожены", – сказал налоговый юрист из Германии, который занимается переводом средств в Швейцарию.

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По предварительным прогнозам, большинство голосов на выборах в Бундестаг могут получить левоцентристские социал-демократы (СДПГ), крайне левая партия Линке и защитники окружающей среды "Зеленые".

При таком исходе восстановление налога на богатство и ужесточение налога на наследство могут оказаться в политической повестке дня, прогнозирует Reuters.

В частности СДПГ заявляла, что хочет вернуть налог на богатство и увеличить ставку налога на наследство. "Зеленые", вероятный партнер по коалиции, планируют повысить ставку подоходного налога для состоятельных немцев.

15 марта 2021 года в Германии подсчитали, что ущерб экономики страны от коронавируса составил 250 млрд евро.

16 августа в Союзе налогоплательщиков ФРГ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель, после ухода с государственной службы, будет получать 15 000 евро пенсии ежемесячно. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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