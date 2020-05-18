Переводы заробитчан из Польши в этом году сократятся на треть - прогноз CASE

Заробитчане в этом году перечислят из Польши домой почти на треть меньше, чем ожидалось. Такой прогноз озвучил главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски во время вебинара на тему «Миграция и приказ работников - влияние пандемии COVID-+19».
"Можно предположить, что нам придется столкнуться с сокращением денежных переводов из Польши в Украину на 20-30%", - сказал Козловски.
Падение доходов работников на 30% грозит потерей $4 млрд валютных поступлений в Украину в 2020 году, отметил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.
Около 12% работников, которые работали в Польше, вернулись в Украину до конца марта, рассказал Лукаш Козловски. По его словам, при подсчетах не учитывали сезонных работников, поэтому в действительности числа могут быть выше.
Вместе с тем, многие украинцы работают в сфере промышленности и строительства, которые не так сильно пострадали из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".