Переводы заробитчан из Польши в этом году сократятся на треть - прогноз CASE

Заробитчане в этом году перечислят из Польши домой почти на треть меньше, чем ожидалось. Такой прогноз озвучил главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски во время вебинара на тему «Миграция и приказ работников - влияние пандемии COVID-+19».



"Можно предположить, что нам придется столкнуться с сокращением денежных переводов из Польши в Украину на 20-30%", - сказал Козловски.

Падение доходов работников на 30% грозит потерей $4 млрд валютных поступлений в Украину в 2020 году, отметил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Около 12% работников, которые работали в Польше, вернулись в Украину до конца марта, рассказал Лукаш Козловски. По его словам, при подсчетах не учитывали сезонных работников, поэтому в действительности числа могут быть выше.

Вместе с тем, многие украинцы работают в сфере промышленности и строительства, которые не так сильно пострадали из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.

В первом квартале 2020 года из Польши в Украину перевели и с помощью систем трансфера средств $30,3 млн. Это 6% общей суммы, поступившей из-за рубежа.

Нацбанк в обновленном инфляционному отчете снизил ожидания относительно переводов украинских заробитчан из-за границы на 20% - до $ 10 млрд.

Украинские заробитчане в 2019 году перевели на родину рекордные $16 млрд, подсчитали во Всемирном банке.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".