Подрыв Каховской ГЭС. Владельцы могут получить компенсацию за утраченные огороды

Кабинет министров утвердил порядок предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим в результате подрыва Россией плотины Каховской гидроэлектростанции за потерянный урожай, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Помощь будет оказываться жителям Николаевской и Херсонской областей, которые владеют земельным участком для ведения личного хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, и/или земельным участком для индивидуального садоводства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Размер пособия составляет 3318 грн за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай овощей. При этом помощь предоставляется на площадь не более 20 соток в Николаевской области и не более 30 соток — в Херсонской.

До 1 сентября 2023 года получатель подает в бумажной или электронной форме в комиссию заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.

В течение 10 рабочих дней комиссия рассматривает указанные заявления в порядке очередности, обследует земельные участки и составляет соответствующий акт. Решение о выплате помощи будет принято до 1 октября 2023 года, и комиссия пришлет его соответствующим структурным подразделениям.