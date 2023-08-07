Подрыв Каховской ГЭС. Владельцы могут получить компенсацию за утраченные огороды
Кабинет министров утвердил порядок предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим в результате подрыва Россией плотины Каховской гидроэлектростанции за потерянный урожай, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Помощь будет оказываться жителям Николаевской и Херсонской областей, которые владеют земельным участком для ведения личного хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, и/или земельным участком для индивидуального садоводства.
Размер пособия составляет 3318 грн за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай овощей. При этом помощь предоставляется на площадь не более 20 соток в Николаевской области и не более 30 соток — в Херсонской.
До 1 сентября 2023 года получатель подает в бумажной или электронной форме в комиссию заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.
В течение 10 рабочих дней комиссия рассматривает указанные заявления в порядке очередности, обследует земельные участки и составляет соответствующий акт. Решение о выплате помощи будет принято до 1 октября 2023 года, и комиссия пришлет его соответствующим структурным подразделениям.
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