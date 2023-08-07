UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подрыв Каховской ГЭС. Владельцы могут получить компенсацию за утраченные огороды

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 14:48
Подрыв Каховской ГЭС. Владельцы могут получить компенсацию за утраченные огороды - Фото
Последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами Херсонской области, спутниковый снимок (Фото: MAXAR/EPA)

Кабинет министров утвердил порядок предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим в результате подрыва Россией плотины Каховской гидроэлектростанции за потерянный урожай, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Помощь будет оказываться жителям Николаевской и Херсонской областей, которые владеют земельным участком для ведения личного  хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, и/или земельным участком для индивидуального садоводства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Размер пособия составляет 3318 грн за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай овощей. При этом помощь предоставляется на площадь не более 20 соток в Николаевской области и не более 30 соток — в Херсонской.

До 1 сентября 2023 года получатель подает в бумажной или электронной форме в комиссию заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.

В течение 10 рабочих дней комиссия рассматривает указанные заявления в порядке очередности, обследует земельные участки и составляет соответствующий акт. Решение о выплате помощи будет принято до 1 октября 2023 года, и комиссия пришлет его соответствующим структурным подразделениям.

Наталия Софиенко
компенсациякаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 