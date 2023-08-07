RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Підрив Каховської ГЕС. Власники можуть подати заяву на компенсацію за втрачені городи

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 14:48
Підрив Каховської ГЕС. Власники можуть подати заяву на компенсацію за втрачені городи - Фото
Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами на Херсонщині, супутниковий знімок (Фото: MAXAR/EPA)

Кабінет міністрів затвердив порядок надання одноразової грошової допомоги постраждалим внаслідок підриву Росією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Допомога надаватиметься мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, які володіють земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельною ділянкою для індивідуального садівництва.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Розмір допомоги становить 3318 грн за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай овочів. Водночас допомога надається на площу не більше як 20 соток у Миколаївській області та не більше ніж 30 соток — у Херсонській.

До 1 вересня 2023 року отримувач подає у паперовій або електронній формі до комісії заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку.

Упродовж 10 робочих днів комісія розглядає зазначені заяви в порядку черговості, обстежує земельні ділянки та складає відповідний акт. Рішення про виплату допомоги ухвалять до 1 жовтня 2023 року, і комісія надішле його відповідним структурним підрозділам.

Наталія Софієнко
компенсаціякаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 