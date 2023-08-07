Підрив Каховської ГЕС. Власники можуть подати заяву на компенсацію за втрачені городи

Кабінет міністрів затвердив порядок надання одноразової грошової допомоги постраждалим внаслідок підриву Росією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Допомога надаватиметься мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, які володіють земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельною ділянкою для індивідуального садівництва.

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Розмір допомоги становить 3318 грн за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай овочів. Водночас допомога надається на площу не більше як 20 соток у Миколаївській області та не більше ніж 30 соток — у Херсонській.

До 1 вересня 2023 року отримувач подає у паперовій або електронній формі до комісії заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку.

Упродовж 10 робочих днів комісія розглядає зазначені заяви в порядку черговості, обстежує земельні ділянки та складає відповідний акт. Рішення про виплату допомоги ухвалять до 1 жовтня 2023 року, і комісія надішле його відповідним структурним підрозділам.