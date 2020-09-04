Получение субсидий. Украинцам советуют сообщать о смене поставщиков газа

В связи с открытием рынка природного газа для бытовых потребителей получателям субсидий необходимо информировать органы соцзащиты о выборе нового поставщика топлива. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В чем суть изменений на рынке природного газа

С 1 августа в Украине начал функционировать рынок газа для населения. Теперь граждане могут самостоятельно выбирать поставщика топлива в зависимости от цены и качества сервиса.

При этом цены на газ становятся рыночными и не будут устанавливаться государством на льготном уровне на тот или иной период.

Цены на газ и для промышленности, и для населения теперь в зависимости от ситуации на рынке могут существенно расти или снижаться.

Почему важно информировать органы соцзащиты о смене поставщика газа

Для расчета размера жилищных субсидий органы соцзащиты населения ежемесячно получают от исполнителей сведения о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и о ценах (тарифах) на такие услуги.

Эти сведения поступают в органы соцзащиты на основании информации от получателей жилищных субсидий о перечне получаемых ими жилищно-коммунальных услуг, а также о предприятиях - поставщиках этих услуг (название предприятия, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и так далее).

"Своевременное предоставление гражданами информации органам социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг обеспечит актуальный и правильный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг", – отмечают в Минсоцполитики.

Сколько получателей субсидий в Украине

По состоянию на конец июля 2020 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получали 2,934 млн домохозяйств. Это на 1,5% больше, чем в июне (2,892 млн домохозяйств).

Средний размер субсидии в июле составил 256,73 грн, что на 4,1% меньше, чем в июне (267,78 грн).

В июле Кабмин утвердил порядок погашения задолженности бюджета по выплатам жилищных субсидий.

Также в июле Кабмин изменил условия предоставления государственной соцпомощи.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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