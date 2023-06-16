Пострадавшим от подтопления выплатят по 5 000 грн – решение правительства
16.06.2023, 10:46
Фото: EPA
Кабинет министров одобрил решение о выплате по 5 000 грн помощи пострадавшим от подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, сообщает Минреинтеграции.
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"Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 000 грн", – говорится в сообщении.
Выплаты будут организовывать Херсонская и Николаевская областные военные администрации. Для помощи пострадавшему населению в результате подрыва Каховской ГЭС правительство выделило им 564,87 млн грн.
Кроме того, всем пострадавшим дополнительно выплатят по 6600 грн от Международной организации по миграции ООН.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
- Украина передала НАТО список срочных гуманитарных потребностей для преодоления последствий взрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.
- Украина потребует от России репарации за подрыв Каховской ГЭС, поэтому пострадавшим громадам нужно зафиксировать убытки.
- 14 июня стало известно, что программу компенсации за разрушенное жилье єВідновлення расширят на подтопленные регионы.
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