UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пострадавшим от подтопления выплатят по 5 000 грн – решение правительства

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 10:46
Пострадавшим от подтопления выплатят по 5 000 грн – решение правительства - Фото
Фото: EPA

Кабинет министров одобрил решение о выплате по 5 000 грн помощи пострадавшим от подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, сообщает Минреинтеграции.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 000 грн", – говорится в сообщении.

Выплаты будут организовывать Херсонская и Николаевская областные военные администрации. Для помощи пострадавшему населению в результате подрыва Каховской ГЭС правительство выделило им 564,87 млн грн.

Кроме того, всем пострадавшим дополнительно выплатят по 6600 грн от Международной организации по миграции ООН.

Читайте также
Что делать владельцам подтопленных домов, если вода отступила – объяснение Херсонской ОВА
Вера Касиян
компенсанцияХерсонская областьниколаевская областьподтоплениеМинреинтеграциикаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 