Пострадавшим от подтопления выплатят по 5 000 грн – решение правительства

Кабинет министров одобрил решение о выплате по 5 000 грн помощи пострадавшим от подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, сообщает Минреинтеграции.

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"Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 000 грн", – говорится в сообщении.

Выплаты будут организовывать Херсонская и Николаевская областные военные администрации. Для помощи пострадавшему населению в результате подрыва Каховской ГЭС правительство выделило им 564,87 млн грн.

Кроме того, всем пострадавшим дополнительно выплатят по 6600 грн от Международной организации по миграции ООН.