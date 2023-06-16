RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Постраждалим від підтоплення виплатять по 5 000 грн – рішення уряду

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 10:46
Постраждалим від підтоплення виплатять по 5 000 грн – рішення уряду - Фото
Фото: EPA

Кабінет міністрів схвалив рішення про виплату по 5 000 грн допомоги постраждалим від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомляє Мінреінтеграції.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 000 грн", – сказано в повідомленні.

Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська обласні військові адміністрації. Для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Каховської ГЕС уряд виділив їм 564,87 млн грн.

Крім того, всім постраждалим додатково виплатять по 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН.

Читайте також
Що робити власникам підтоплених будинків, якщо вода відступила — пояснення Херсонської ОВА
Віра Касіян
миколаївська областьхерсонська областькомпенсаціяМінреінтеграціїпідтопленнякаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 