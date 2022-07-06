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ПриватБанк и monobank установили рыночный курс валют для карточек

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 14:53
ПриватБанк и monobank установили рыночный курс валют для карточек - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк и monobank с 6 июля резко повысили курс валют до рыночного уровня для безналичных операций.

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Это касается прежде всего карточных конвертаций: снятия наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт, говорится в сообщении Привата.

В банке объяснили, что устанавливают единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях, исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов клиентов.

По данным на сайте банка, курс гривны по карточным операциям на 6 июля установлен на уровне 35,25-35,461 грн. за доллар и 36,55-36,64 грн. за евро. Это выше предыдущего курса более чем на 2 гривны.

Соучредитель monobank Олег Гороховский, комментируя такой шаг ПриватБанка, заявил, что это означает окончание карточного туризма.

По оценкам НБУ, "карточные туристы" в апреле и мае завезли на черный рынок Украины сотни миллионов долларов. Покупая валюту за границей по низкому курсу, "торговцы" возвращались в Украину, где продавали ее на черном рынке уже по высшему курсу, зарабатывая по 3-4 гривны за доллар или евро.

Monobank тоже сменил курс на рыночный. По данным сайта Минфин, по состоянию на 6 июля он поднялся до 35,18 грн за доллар и 35,99 грн за евро.

Читайте также: Курс вверх. Банкам разрешили "поднять" доллар. Почему это важно и что будет с гривной

Андрей Водяный
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Monobank курс валют ПриватБанк
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