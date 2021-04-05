Продажа фейковых акций. В полиции сообщили о разоблачении финансовой пирамиды

Национальная полиция Киева подозревает группу из шести лиц в создании финансовой пирамиды и торговле несуществующими ценными бумагами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Структура, которую разоблачила полиция, называется Just2Trade. Компания предлагает брокерские услуги по продаже акций, фьючерсов, еврооблигаций и опционов. На территории Украины компания действовала без разрешений и лицензий, отметили в полиции.

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"Организатором схемы оказался гражданин РФ, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги на их сайтах и обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли", – заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

В офисе компании изъяты вещественные доказательства. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

27 августа 2020 года Служба безопасности Украины заблокировала деятельность "организованной преступной группировки", участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Речь шла о B2B Jewelry.

В IV квартале Национальна комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила 40 новых финансовых пирамид и сомнительных финпроектов.

В марте 2021-го Киберполиция сообщила о разоблачении финансовой пирамиды, которая якобы нанесла ущерб в 150 млн грн.

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Александр Мясищев

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