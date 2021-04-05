Продажа фейковых акций. В полиции сообщили о разоблачении финансовой пирамиды
Национальная полиция Киева подозревает группу из шести лиц в создании финансовой пирамиды и торговле несуществующими ценными бумагами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Структура, которую разоблачила полиция, называется Just2Trade. Компания предлагает брокерские услуги по продаже акций, фьючерсов, еврооблигаций и опционов. На территории Украины компания действовала без разрешений и лицензий, отметили в полиции.
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"Организатором схемы оказался гражданин РФ, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги на их сайтах и обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли", – заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.
В офисе компании изъяты вещественные доказательства. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.
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