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Продажа фейковых акций. В полиции сообщили о разоблачении финансовой пирамиды

05.04.2021, 13:15
Продажа фейковых акций. В полиции сообщили о разоблачении финансовой пирамиды - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальная полиция Киева подозревает группу из шести лиц в создании финансовой пирамиды и торговле несуществующими ценными бумагами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Структура, которую разоблачила полиция, называется Just2Trade. Компания предлагает брокерские услуги по продаже акций, фьючерсов, еврооблигаций и опционов. На территории Украины компания действовала без разрешений и лицензий, отметили в полиции.

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"Организатором схемы оказался гражданин РФ, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги на их сайтах и обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли", – заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко. 

В офисе компании изъяты вещественные доказательства. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. 

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Александр Мясищев
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мошенничество финансовая пирамида торговля акциями Just2Trade
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