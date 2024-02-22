Рада провалила создание единой базы получателей соцпомощи – не хватило пяти голосов

Парламент не нашел голосов за законопроект, который позволил бы объединить данные обо всех получателях социальной помощи в одном реестре

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада отклонила законопроект №10068 о создании единого социального реестра, разработанный при поддержке Минсоцполитики. Для принятия законопроекта в первом чтении не хватило пяти голосов – он набрал 221 "за" при 226 минимально необходимых.

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Законопроект отклонен полностью – депутаты не смогли собрать достаточно голосов ни для направления на повторное первое чтение, ни для возвращения на доработку.

Создание единого социального реестра как единой базы данных обо всех получателях социальной поддержки должно было упростить процедуру доступа граждан к получению социальных услуг.

Реестр объединил бы все действующие и потенциальные реестры социальной сферы, среди них – база данных о внутренне перемещенных лицах, реестр пострадавших от агрессии России, реестры получателей льгот или жилищных субсидий и т.д.