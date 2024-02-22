Рада провалила створення єдиної бази отримувачів соцдопомоги – не вистачило п'яти голосів

Парламент не знайшов голосів за законопроєкт, який дозволив би об'єднати дані про всіх отримувачів соціальної допомоги в одному реєстрі

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада відхилила законопроєкт №10068 про створення єдиного соціального реєстру, розроблений за підтримки Мінсоцполітики. Для ухвалення законопроєкту в першому читанні не вистачило п'яти голосів – він набрав 221 "за" за 226 мінімально необхідних.

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Законопроєкт відхилений повністю – депутати не змогли зібрати достатньо голосів ні для направлення на повторне перше читання, ні для повернення на доопрацювання.

Створення єдиного соціального реєстру як єдиної бази даних про всіх отримувачів соціальної підтримки мало на меті спрощення процедури доступу громадян до отримання соціальних послуг.

Реєстр об’єднав би всі нині чинні та потенційні реєстри соціальної сфери, серед них – база даних про внутрішньо переміщених осіб, реєстр постраждалих від агресії Росії, реєстри отримувачів пільг чи житлових субсидій тощо.