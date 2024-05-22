Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Верховная Рада 22 мая в повторном втором чтении провалила законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа. "За" проголосовали всего 190 депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Возвращение документа на повторное рассмотрение тоже не набрало необходимого количества голосов – только 216. Закон считается отклоненным полностью.

Законопроект разрабатывался совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины. 9 декабря 2023 года парламент проголосовал за документ в первом чтении. 16 января нардепы рассматривали законопроект во втором чтении, но для его принятия не хватило голосов.

Законопроект предусматривает штраф за нарушение комендантского часа в размере от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 8500 до 17 000 грн.

При повторном правонарушении в течение года сумма штрафа удваивается и составляет для граждан от 1000 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 17 000 до 34 000 грн.

Для субъектов хозяйствования (бизнеса) наказание за нарушение комендантского часа предусматривает наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от 3000 до 6000 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 51 000 до 102 000 грн. В случае повторного правонарушения – от 102 000 до 204 000 грн.

Предусматривалось также предоставление права органам полиции проводить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа.