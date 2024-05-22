Рада провалила законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Верховна Рада 22 травня у повторному другому читанні провалила законопроєкт №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. "За" проголосували лише 190 депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Повернення документа на повторний розгляд теж не набрало необхідної кількості голосів – лише 216. Закон вважається відхиленим повністю.

Законопроєкт напрацьовувався спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України. 9 грудня 2023 року парламент проголосував за документ у першому читанні. 16 січня нардепи розглядали законопроєкт у другому читанні, але для його ухвалення не вистачило голосів.

Законопроєкт передбачає штраф за порушення комендантської години в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8500 до 17 000 грн.

За умови повторного правопорушення протягом року сума штрафу подвоюється і становить для громадян від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 17 000 до 34 000 грн.

Для суб'єктів господарювання (бізнесу) покарання за порушення комендантської години передбачає накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 51 000 до 102 000 грн. У разі повторного правопорушення – від 102 000 до 204 000 грн.

Передбачалося також надання права органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.