Рада во втором чтении приняла законопроект о повышении ответственности за коррупцию

Фото: Верховная Рада

Верховная Рада, во вторник, 17 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №13271-1, касающийся усиления ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Согласно пояснительной записке, главная цель законопроекта – обновить критерии уголовной и административной ответственности в сфере декларирования и незаконного обогащения. Также документ должен усовершенствовать процедуры досудебного расследования, устранить пробелы в правовом регулировании сроков хранения информации в Реестре коррупционеров и мониторинга образа жизни.

Одним из ключевых изменений стал пересмотр порогов ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение. В частности, порог для наступления уголовной ответственности за ложную информацию в декларации предлагается повысить с 1,5 млн грн до 2,27 млн грн. В НАБУ объясняют это тем, что за последние годы произошло существенное обесценивание гривны и рост стоимости жизни.

Административная ответственность за ошибки в декларациях также будет применяться только в тех случаях, когда стоимость недостоверных сведений превышает 454 200 грн. Сейчас такой порог составляет 302 800 грн. В Уголовном кодексе соответствующие изменения предусматривают, что за умышленное внесение ложной информации в декларацию на сумму более 2,27 млн грн должностному лицу будет грозить штраф до 136 000 грн, общественные работы или даже лишение свободы сроком до двух лет.

В то же время снижается порог для привлечения к ответственности за незаконное обогащение — с 9,84 млн грн до 9,08 млн грн. Таким образом, уголовное производство может быть начато даже при меньшей разнице между доходами должностного лица и его имуществом. Кроме того, расширяется круг лиц, которые могут подпадать под действие этой статьи. В частности, к ним добавляются члены военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий (ВВК и МСЭК).

Предусматриваются также изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые корректируют подследственность дел для БЭБ и НАБУ. Детективы БЭБ теперь смогут расследовать экономические преступления только в случае, если речь идет об ущербе в размере от 3 до 15 млн грн. Для НАБУ порог повышается до 15,14 млн грн (ранее — 6 млн грн), в том числе по делам о хищении бюджетных средств или злоупотреблении властью.

Новые правила также предусматривают, что в случае открытия дела в отношении военнослужащего, который в настоящее время мобилизован или служит по контракту, суд может приостановить рассмотрение дела, но только если будет доказано, что человек не может участвовать в процессе даже дистанционно. Если же участие в боевых действиях прекращено, дело будет возобновлено.

Уточняются и правила хранения данных в Реестре коррупционеров. Сведения об административных или гражданских правонарушениях будут храниться в течение одного года, а информация об уголовной ответственности — до момента снятия или погашения судимости. Данные о юридических лицах, признанных виновными в коррупции, будут оставаться в реестре в течение пяти лет.

Отдельное изменение коснулось Закона "О воинской обязанности и военной службе". Теперь военные формирования не смогут привлекать к службе лиц, обвиняемых в тяжких или особо тяжких коррупционных преступлениях, если дело находится на стадии судебного разбирательства.

В июне НАПК призвало депутатов не ослаблять контроль за имуществом должностных лиц, поскольку проверка фактов незаконного обогащения может стать практически невозможной.

Ранее Центр противодействия коррупции раскритиковал законопроект, заявив, что он фактически ослабляет контроль за декларированием, незаконным обогащением и ответственностью чиновников.

В то же время Transparency International Ukraine назвала документ "не идеальным, но не вредным" и призвала доработать его ко второму чтению. В частности, организация настаивала на отказе от снижения порога для гражданской конфискации и на сохранении полномочий НАБУ расследовать дела, которые не будут подпадать под новые критерии уголовной ответственности или размера ущерба.