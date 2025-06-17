Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про підвищення відповідальності за корупцію

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Верховна Рада, у вівторок, 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. За відповідне рішення проголосували 245 народних депутатів, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, головна мета законопроєкту – оновити критерії кримінальної та адміністративної відповідальності у сфері декларування та незаконного збагачення. Також документ має вдосконалити процедури досудового розслідування, усунути прогалини в правовому регулюванні щодо строків зберігання інформації в Реєстрі корупціонерів та моніторингу способу життя декларантів.

Однією з головних змін є перегляд порогів відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення. Зокрема, поріг для кримінальної відповідальності за неправдиву інформацію в декларації пропонується підвищити з 1,5 млн грн до 2,27 млн грн. В НАБУ пояснюють це тим, що за останні роки відбулося суттєве знецінення гривні та зростання вартості життя.

Адміністративна відповідальність за помилки в деклараціях також буде застосовуватися лише у випадках, коли вартість недостовірних відомостей перевищує 454 200 грн. Наразі вона починається від 302 800 грн. У Кримінальному кодексі відповідні зміни передбачають, що за умисне декларування неправдивої інформації на суму понад 2,27 млн грн посадовцю загрожуватиме штраф до 136 000 грн, громадські роботи або навіть позбавлення волі до двох років.

Водночас зменшується поріг для притягнення до відповідальності за незаконне збагачення – з 9,84 млн грн до 9,08 млн грн. Таким чином, кримінальне провадження може бути відкрито навіть при меншій різниці між доходами посадовця та його майном. Окрім того, розширюється коло осіб, які можуть бути підслідними за цією статтею. До них додаються, зокрема, члени ВЛК та МСЕК.

Передбачені також зміни до Кримінального процесуального кодексу, які змінюють підслідність справ для БЕБ та НАБУ. Детективи БЕБ тепер зможуть розслідувати економічні злочини лише у разі, якщо йдеться про шкоду на суму від 3 до 15 млн грн. Для НАБУ поріг підвищується до 15,14 млн грн (раніше — 6 млн грн), зокрема у справах про розкрадання бюджетних коштів чи зловживання владою.

Нові правила також передбачають, що у разі відкриття справи щодо військовослужбовця, який нині мобілізований або служить за контрактом, суд може зупинити розгляд справи, але лише якщо доведено, що людина не може брати участь у процесі навіть дистанційно. Якщо ж участь у бойових діях припинена, справу буде поновлено.

Уточнюються і правила зберігання даних у Реєстрі корупціонерів. Відомості про адміністративні або цивільні правопорушення зберігатимуться протягом одного року, а інформація про кримінальну відповідальність — до моменту зняття або погашення судимості. Дані про юридичних осіб, яких визнано винними у корупції, залишатимуться в реєстрі протягом п’яти років.

Окрема зміна торкнулася Закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Відтепер військові формування не зможуть залучати до служби осіб, обвинувачених у тяжких чи особливо тяжких корупційних злочинах, якщо справа перебуває на стадії судового розгляду.

У червні НАЗК закликало депутатів не послаблювати контроль за статками посадовців, адже перевірка незаконного збагачення стане майже неможливою.

Центр протидії корупції раніше розкритикував законопроєкт, заявивши, що він фактично послаблює контроль за декларуванням, незаконним збагаченням та відповідальністю чиновників.

Водночас Transparency International Ukraine назвала документ "не ідеальним, але не шкідливим" і закликала до його доопрацювання перед другим читанням. Зокрема, організація наполягала на відмові від зниження порогу для цивільної конфіскації та збереженні повноважень НАБУ розслідувати справи, які не підпадатимуть під нові критерії кримінальної відповідальності або розміру шкоди.