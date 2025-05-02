Российские миллиардеры обогатились на $15 млрд с начала года: рейтинг Bloomberg

В первые месяцы 2025 года, после начала переговоров об Украине с участием Трампа, состояние российских миллиардеров выросло почти на $15 млрд

Усманов и Путин (Фото: EPA)

Первые месяцы 2025 года, когда начались переговоры об Украине после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, оказались чрезвычайно прибыльными для самых богатых россиян. Общее состояние 22 российских миллиардеров, по данным обновленного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), выросло почти на $15 млрд и достигло $305 млрд, передает The Moscow Times.

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Больше всего заработал Алишер Усманов — основатель холдинга USM, владеющий активами в отраслях металлургии, добычи полезных ископаемых, телекоммуникаций и технологий (Металлоинвест, Удоканская медь, МегаФон). Его состояние выросло на $3,6 млрд — до $16,9 млрд, что обеспечило ему 129-е место в мировом рейтинге богачей.

Соучредитель Еврохима и СУЭК Андрей Мельниченко за это время прибавил $2,5 млрд и вышел на 88-ю позицию с $22,7 млрд. Третьим по приросту состояния среди россиян стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов — его богатство увеличилось на $2,45 млрд (311-е место)

Самый состоятельный россиянин в BBI — Владимир Потанин, президент холдинга "Интеррос" и главный акционер Норникеля. Его состояние выросло на $2,2 млрд, достигнув $35,5 млрд (57-е место).

В то же время четверо российских миллиардеров понесли потери. Больше всего потерял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — минус $2,3 млрд. За ним — приближенный к Путину олигарх Геннадий Тимченко (-$1,57 млрд, $9,4 млрд), соучредитель Альфа-Групп Михаил Фридман (-$1,45 млрд, $13,3 млрд) и председатель правления Новатэка Леонид Михельсон (-$1,3 млрд, $21 млрд).

В списке BBI также фигурирует основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние оценивается в $12,6 млрд — с начала года оно выросло на $1,6 млрд.

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