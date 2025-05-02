Російські мільярдери збагатилися на $15 млрд з початку року: рейтинг Bloomberg

У перші місяці 2025 року, після початку переговорів щодо України за участі Трампа, сукупні статки російських мільярдерів зросли майже на $15 млрд

Усманов та Путін (Фото: EPA)

Перші місяці 2025 року, коли розпочалися переговори щодо України після повернення Дональда Трампа до Білого дому, виявилися надзвичайно прибутковими для найбагатших росіян. Загальний статок 22 російських мільярдерів, за даними оновленого рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), зріс майже на $15 млрд і сягнув $305 млрд, передає The Moscow Times.

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Найбільше заробив Алішер Усманов — засновник холдингу USM, що володіє активами в галузях металургії, видобутку корисних копалин, телекомунікацій і технологій (Металоінвест, Удоканська мідь, МегаФон). Його статки зросли на $3,6 млрд — до $16,9 млрд, що забезпечило йому 129-те місце у світовому рейтингу багатіїв.

Співзасновник Єврохіму та СУЕК Андрій Мельниченко за цей час додав $2,5 млрд і вийшов на 88-му позицію з $22,7 млрд. Третім за приростом статків серед росіян став сенатор від Дагестану Сулейман Керімов — його багатство збільшилося на $2,45 млрд (311-те місце у рейтингу).

Найзаможніший росіянин у BBI — Володимир Потанін, президент холдингу "Інтеррос" і головний акціонер Норнікеля. Його статки зросли на $2,2 млрд, досягнувши $35,5 млрд (57-ме місце).

Водночас четверо російських мільярдерів зазнали втрат. Найбільше втратив голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін — мінус $2,3 млрд (тепер $23,5 млрд). За ним — наближений до Путіна олігарх Геннадій Тимченко (-$1,57 млрд, $9,4 млрд), співзасновник Альфа-Груп Михайло Фрідман (-$1,45 млрд, $13,3 млрд) і голова правління Новатеку Леонід Міхельсон (-$1,3 млрд, $21 млрд).

У списку BBI також фігурує засновник месенджера Telegram Павло Дуров. Його статки оцінюються в $12,6 млрд — із початку року вони зросли на $1,6 млрд.

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