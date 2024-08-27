Самыми богатыми среди членов Конгресса США оказались потомки рабовладельцев

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Члены Конгресса США, чьи предки владели 16 и более рабами, оказались в среднем в пять раз богаче законодателей, предки которых не имели рабов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американскими учеными.

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В 2023 году агентство Reuters выпустило серию расследований, в которых были собраны данные о предках-рабовладельцах всех 535 членов Конгресса США по состоянию на 15 апреля 2021 года. Исследователи обнаружили, что 118 самых влиятельных лидеров Америки имеют предка-рабовладельца.

Авторы нового исследования сопоставили информацию из этого отчета с открытыми налоговыми декларациями законодателей. Их целью было улучшить понимание возможных современных последствий рабства в США.

Новое исследование показало, что примерно каждый пятый член Конгресса является потомком рабовладельцев, и многие из них гораздо богаче своих коллег, предки которых не обращали людей в рабство.

Исследователи отмечают, что законодатели не несут личной ответственности за действия своих предков. Однако полученные данные предполагают, что рабовладельческие практики прошлого США могут продолжать влиять на общество.

"Наши результаты, полученные спустя более 150 лет после освобождения от рабства, дают дополнительные доказательства долговечности богатства из поколения в поколение", – пишут авторы исследования.

К примеру, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен была среди членов Конгресса из Новой Англии, у которых, как обнаружило Reuters, в семье был предок-рабовладелец. В завещании, датированном 1848 годом, предок по имени Джон Кроуфорд из Мэриленда, который владел 14 людьми, указал, что 12 из них должны быть освобождены в возрасте 30 лет, а двое других должны оставаться рабами.

Уоррен описала свое воспитание в Оклахоме как "на грани среднего класса" и вспомнила поворотный момент в жизни своей семьи, когда ее мать в возрасте 50 лет получила свою первую высокооплачиваемую работу в соседнем магазине Sears после того, как ее отец перенес сердечный приступ.

Сегодня бывшая профессор колледжа и писательница имеет чистый капитал в размере $10,2 млн, большая часть которого состоит из гонораров за книги, инвестиций и ее пенсионных счетов. Она и ее муж владеют двумя домами в Кембридже и Вашингтоне, округ Колумбия.

Уоррен поддерживала усилия по примирению с рабовладельческим прошлым США, включая поддержку комиссии Конгресса по репарациям.

В ходе исследования было обнаружено, что у трех других членов Конгресса из Новой Англии были предки-рабовладельцы: сенаторов-демократок из Нью-Гэмпшира Мэгги Хассен и Джин Шахин и независимого депутата из штата Мэн Ангуса Кинга.

Исследование показало, что предки Гассен, состояние которого составляет $3,2 млн, поработили 13 человек. Предки Шахин (состояние $2,87 млн), – 10, а предок Кинга ($11,6 млн) порабощал девять человек.