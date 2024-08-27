Найбагатшими серед членів Конгресу США виявилися нащадки рабовласників

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Члени Конгресу США, чиї предки володіли 16 і більше рабами, виявилися в середньому вп'ятеро багатшими за законодавців, предки яких не мали рабів. Про це свідчать результати дослідження, проведеного американськими вченими.

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У 2023 році агентство Reuters випустило серію розслідувань, в яких було зібрано дані про предків-рабовласників усіх 535 членів Конгресу США станом на 15 квітня 2021 року. Дослідники виявили, що 118 найвпливовіших лідерів Америки мають предка-рабовласника.

Автори нового дослідження зіставили інформацію з цього звіту з відкритими податковими деклараціями законодавців. Їхньою метою було поліпшити розуміння можливих сучасних наслідків рабства у США.

Нове дослідження показало, що приблизно кожен п'ятий член Конгресу є нащадком рабовласників і багато з них набагато багатші за своїх колег, предки яких не брали людей у рабство.

Дослідники наголошують, що законодавці не несуть особистої відповідальності за дії своїх предків. Проте отримані дані припускають, що рабовласницькі практики минулого США можуть продовжувати впливати на суспільство.

"Наші результати, отримані більш ніж через 150 років після звільнення від рабства, дають додаткові докази довговічності багатства з покоління в покоління", – пишуть автори дослідження.

Для прикладу, сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Воррен була серед членів Конгресу з Нової Англії, у яких, як виявило Reuters, у родині був предок-рабовласник. У заповіті, датованому 1848 роком, предок на ім'я Джон Кроуфорд з Меріленда, який володів 14 людьми, зазначив, що 12 з них мають бути звільнені у віці 30 років, а двоє інших мають залишатися рабами.

Воррен описала своє виховання в Оклахомі як "на межі середнього класу" і згадала поворотний момент у житті своєї сім'ї, коли її мати у віці 50 років отримала свою першу високооплачувану роботу в сусідньому магазині Sears після того, як її батько переніс серцевий напад.

Сьогодні колишня професорка коледжу та письменниця має чистий капітал розміром $10,2 млн, більша частина якого складається з гонорарів за книжки, інвестицій та її пенсійних рахунків. Вона та її чоловік володіють двома будинками у Кембриджі та Вашингтоні, округ Колумбія.

Воррен підтримувала зусилля щодо примирення з рабовласницьким минулим США, включно з підтримкою комісії Конгресу з репарацій.

Під час дослідження було виявлено, що у трьох інших членів Конгресу з Нової Англії були предки-рабовласники: у сенаторок-демократок із Нью-Гемпшира Меґґі Гассен та Джин Шагін та незалежного депутата зі штату Мен Ангуса Кінга.

Дослідження показало, що предки Гассен, статки якої становлять $3,2 млн, поневолили 13 осіб. Предки Шахін (статки $2,87 млн) – 10, а предок Кінга ($11,6 млн) поневолив дев'ятьох людей.