Самый богатый человек Азии продолжает терять состояние из-за скандала с инвесткомпанией

Акции группы Adani продолжили резкое падение в понедельник, 30 января, а рыночный ущерб за три дня вырос почти до $70 млрд на фоне скандала после негативного отчета американской компании Hindenburg Research, сообщает Reuters.

Отчет Hindenburg привел к массовому падению семи зарегистрированных на бирже компаний группы Adani. По состоянию на 30 января семь компаний группы вместе потеряли $70 млрд рыночной капитализации с момента публикации отчета.

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В отчете говорится, что ключевые компании Adani, зарегистрированные на бирже, имеют "существенный долг", который поставил всю группу в "уязвимое финансовое положение", и что акции семи компаний имеют потенциал снижения на 85% из-за того, что в отчете называется "заоблачной" оценкой".

Группа Adani в воскресенье ответила на отчет, в котором были заявлены опасения по поводу уровня ее долга и использования налоговых льгот. Adani заявила, что соблюдает все местные законы, и предоставила необходимую нормативную информацию.

Между тем флагманские акции Adani Enterprises, которые предлагаются для первоначального размещения (IPO) на сумму $2,5 млрд, торгуются значительно ниже цены предложения.

В понедельник, отвечая на опровержение Adani, компания Hindenburg Research заявила, что "ответ в значительной степени подтвердил наши выводы и проигнорировал наши ключевые вопросы".

В отчете Hindenburg Research говорится, что пять из семи ключевых компаний Adani, зарегистрированных на бирже, сообщили о коэффициентах текущей ликвидности, показателе ликвидных активов за вычетом краткосрочных обязательств, ниже 1, что, по его словам, предполагает "повышенный риск краткосрочной ликвидности".

24 января американская компания опубликовала отчет по результатам двухлетнего расследования, в котором говорится о многочисленных обвинениях в корпоративных злоупотреблениях компаний магната. После этого Гаутам Адани за два дня обеднел почти на $45 млрд из-за падения акций его компании.

В сентябре 2022 года Адани поднялся на второе место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, потеснив с этой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса.

Наталія Софієнко

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