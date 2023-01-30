Самый богатый человек Азии продолжает терять состояние из-за скандала с инвесткомпанией
Акции группы Adani продолжили резкое падение в понедельник, 30 января, а рыночный ущерб за три дня вырос почти до $70 млрд на фоне скандала после негативного отчета американской компании Hindenburg Research, сообщает Reuters.
Отчет Hindenburg привел к массовому падению семи зарегистрированных на бирже компаний группы Adani. По состоянию на 30 января семь компаний группы вместе потеряли $70 млрд рыночной капитализации с момента публикации отчета.
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В отчете говорится, что ключевые компании Adani, зарегистрированные на бирже, имеют "существенный долг", который поставил всю группу в "уязвимое финансовое положение", и что акции семи компаний имеют потенциал снижения на 85% из-за того, что в отчете называется "заоблачной" оценкой".
Группа Adani в воскресенье ответила на отчет, в котором были заявлены опасения по поводу уровня ее долга и использования налоговых льгот. Adani заявила, что соблюдает все местные законы, и предоставила необходимую нормативную информацию.
Между тем флагманские акции Adani Enterprises, которые предлагаются для первоначального размещения (IPO) на сумму $2,5 млрд, торгуются значительно ниже цены предложения.
В понедельник, отвечая на опровержение Adani, компания Hindenburg Research заявила, что "ответ в значительной степени подтвердил наши выводы и проигнорировал наши ключевые вопросы".
В отчете Hindenburg Research говорится, что пять из семи ключевых компаний Adani, зарегистрированных на бирже, сообщили о коэффициентах текущей ликвидности, показателе ликвидных активов за вычетом краткосрочных обязательств, ниже 1, что, по его словам, предполагает "повышенный риск краткосрочной ликвидности".
- 24 января американская компания опубликовала отчет по результатам двухлетнего расследования, в котором говорится о многочисленных обвинениях в корпоративных злоупотреблениях компаний магната. После этого Гаутам Адани за два дня обеднел почти на $45 млрд из-за падения акций его компании.
- В сентябре 2022 года Адани поднялся на второе место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, потеснив с этой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса.
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