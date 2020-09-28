Скольким пенсионерам повысят пенсии в 2021 году: календарь

В 2021 году пенсии будут повышены в пять этапов для различных категорий пенсионеров, при этом повышения в целом коснутся 10 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В министерстве создали информационный календарь повышения пенсий на следующий год.

С 1 января 2021 года в связи с повышением минимальной зарплаты с 5000 грн до 6000 грн вырастут с 2100 грн до 2400 грн выплаты для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

С 1 марта будет проведена индексация пенсий (планируется на 11%).

В апреле будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа работы.

С 1 июля в связи с повышением минимальной зарплаты с 6000 грн до 6500 грн вырастут с 2400 грн до 2600 грн выплаты для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

Также с 1 июля вводятся ежемесячные доплаты в размере до 400 грн для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет. Для этой категории лиц также будет установлена минимальная пенсия 2500 грн в случае наличия стажа как минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Пенсионеры в возрасте 80 лет и старше ежемесячно уже получают доплату к пенсии в размере до 500 грн, а минимальная пенсия для этой категории лиц составляет 2600 грн при наличии стажа 20/25 лет и более. Одинокие пенсионеры такого возраста будут получать минимум 3342 грн (с учетом пособия по уходу).

В декабре 2021 года планируется повышение минимальной пенсии с 1854 грн до 1934 грн, а также увеличение надбавок за сверхнормативный стаж, надбавок участникам и инвалидам войны, чернобыльцам и т.д.).

"Этот график мы сделали для того, чтобы люди видели, кому запланированы повышения, в каком размере, и понимали, на что именно заложены средства в бюджете", – отметили в Минсоцполитики.

16 сентября Кабмин принял постановление, предусматривающее введение с 1 июля 2021 года доплат к пенсии (по 400 грн в месяц) для лиц в возрасте от 75 до 80 лет.

Также в сентябре в Пенсионном фонде разъяснили украинцам, как пользоваться пенсионным калькулятором.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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