Средний чек украинцев по оплате картами в магазинах меньше, чем в интернете
Средний чек при оплате картами в магазинах Украины составляет 309 гривень, по оплате товаров и услуг в сети интернет – 504 гривень, сообщает НБУ.
Безналичные расчеты украинцев находятся на высоком уровне и дальше растут, отметили в Нацбанке.
В ІІІ квартале средняя сумма одной операции составляла:
- в торговой сети – 309 гривень (во II квартале этого года – 310 гривень);
- по переводу с карты на карту – 1 854 гривень (1 829 гривень);
- по оплате товаров и услуг в сети интернет – 504 гривень (495 гривень).
Сумма операций (безналичных и наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составила 1 трлн 407,1 млрд гривень, из них безналичные – на 890,8 млрд гривень.
Доля безналичных операций в ІІІ квартале 2023 года по сумме находится на уровне 63,3% от общей суммы операций с платежными картами.
"То есть украинцы и дальше предпочитают безналичные операции с платежными карточками", – сообщили в НБУ.
Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в ІІІ квартале этого года больше всего осуществленных операций с использованием карточек по сумме приходилось на расчеты в торговой сети – 47,0% на сумму 419,2 млрд гривень.
Переводы с карты на карту в ІІІ квартале 2023 года составили треть по сумме (31,3%). Оплата товаров и услуг в интернете – 14,5%.
- С начала полномасштабного вторжения жертвами мошенников стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.