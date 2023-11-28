Средний чек украинцев по оплате картами в магазинах меньше, чем в интернете

Украинцы тратят в среднем больше денег на покупках в интернете, чем в офлайн-магазинах

покупка карта коммерция (pixabay.com)

Средний чек при оплате картами в магазинах Украины составляет 309 гривень, по оплате товаров и услуг в сети интернет – 504 гривень, сообщает НБУ.

Безналичные расчеты украинцев находятся на высоком уровне и дальше растут, отметили в Нацбанке.

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В ІІІ квартале средняя сумма одной операции составляла:

в торговой сети – 309 гривень (во II квартале этого года – 310 гривень);

по переводу с карты на карту – 1 854 гривень (1 829 гривень);

по оплате товаров и услуг в сети интернет – 504 гривень (495 гривень).

Сумма операций (безналичных и наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составила 1 трлн 407,1 млрд гривень, из них безналичные – на 890,8 млрд гривень.

Доля безналичных операций в ІІІ квартале 2023 года по сумме находится на уровне 63,3% от общей суммы операций с платежными картами.

"То есть украинцы и дальше предпочитают безналичные операции с платежными карточками", – сообщили в НБУ.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в ІІІ квартале этого года больше всего осуществленных операций с использованием карточек по сумме приходилось на расчеты в торговой сети – 47,0% на сумму 419,2 млрд гривень.

Переводы с карты на карту в ІІІ квартале 2023 года составили треть по сумме (31,3%). Оплата товаров и услуг в интернете – 14,5%.