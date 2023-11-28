Середній чек українців за оплатою картками в магазинах менший, ніж в інтернеті

Українці витрачають у середньому більше грошей на покупках в інтернеті, ніж в офлайн-магазинах

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Середній чек у разі оплати картками в магазинах України складає 309 гривень, з оплати товарів і послуг у мережі інтернет – 504 гривень, повідомляє НБУ.

Безготівкові розрахунки українців перебувають на високому рівні й надалі зростають, зазначили у Нацбанку.

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У ІIІ кварталі середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі – 309 гривень (у II кварталі цього року – 310 гривень);

з переказу з картки на картку – 1 854 гривень (1 829 гривень);

з оплати товарів та послуг у мережі інтернет – 504 гривень (495 гривень).

Сума операцій (безготівкових і з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1 трлн 407,1 млрд гривень, з них безготівкові – на 890,8 млрд гривень.

Частка безготівкових операцій у ІIІ кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками.

"Тобто українці й надалі віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками", – повідомили в НБУ.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у ІIІ кварталі цього року найбільше здійснених операцій з використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі – 47,0% на суму 419,2 млрд гривень.

Перекази з картки на картку у ІIІ кварталі 2023 року становили третину за сумою (31,3%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,5%.