США обещают $10 млн за данные о россиянах, атаковавших критическую инфраструктуру Украины
США пообещали $10 млн вознаграждения за информацию о пяти сотрудниках российского ГРУ, причастных к кибератакам на объекты критической инфраструктуры в США, Украине и других западных странах. Об этом сообщило посольство США в Молдове.
Среди разыскиваемых лиц – Владислав Боровков, Денис Денисенко, Юрий Денисов, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин.
Отмечается, что они являются членами подразделения 29155 Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ), которое "совершало злонамеренную кибердеятельность, направленную на объекты критической инфраструктуры в США".
"Офицеры подразделения ГРУ 29155 несут ответственность за атаки на объекты критической инфраструктуры в Украине и десятках западных стран-союзников", – отмечают в сообщении.
Всех, кто имеет информацию об этих офицерах, их деятельности или связанных с ними физических и юридических лицах, просят связаться по указанной ссылке в Tor.
- В августе 2024 года российские хакеры, которые могут быть связаны с Федеральной службой безопасности страны-агрессора, пытались взломать электронную почту бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, использовав методы социальной инженерии.
- В то же время в США предъявили обвинения против члена российской хакерской группы Karakurt, занимающейся программами-вымогателями.
- В апреле 2025 года сообщалось, что связанная с Россией группа Cosy Bear атаковала европейские дипломатические учреждения, посылая электронные письма с темами вроде "Событие по тестированию вина" и "Дипломатический ужин".
- В конце апреля Франция обвинила российское ГРУ в кибератаках, в том числе на выборах и Олимпиаде.