США обещают $10 млн за данные о россиянах, атаковавших критическую инфраструктуру Украины

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США пообещали $10 млн вознаграждения за информацию о пяти сотрудниках российского ГРУ, причастных к кибератакам на объекты критической инфраструктуры в США, Украине и других западных странах. Об этом сообщило посольство США в Молдове.

Среди разыскиваемых лиц – Владислав Боровков, Денис Денисенко, Юрий Денисов, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин.

Отмечается, что они являются членами подразделения 29155 Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ), которое "совершало злонамеренную кибердеятельность, направленную на объекты критической инфраструктуры в США".

"Офицеры подразделения ГРУ 29155 несут ответственность за атаки на объекты критической инфраструктуры в Украине и десятках западных стран-союзников", – отмечают в сообщении.

Всех, кто имеет информацию об этих офицерах, их деятельности или связанных с ними физических и юридических лицах, просят связаться по указанной ссылке в Tor.

Фото: посольство США в Молдове