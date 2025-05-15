США обіцяють $10 млн за дані про росіян, які атакували критичну інфраструктуру України
США пообіцяли $10 млн винагороди за інформацію про п'ятьох співробітників російського ГРУ, причетних до кібератак на об'єкти критичної інфраструктури у США, Україні та інших західних країнах. Про це повідомило посольство США у Молдові.
Серед розшукуваних осіб – Владислав Боровков, Денис Денисенко, Юрій Денисов, Дмитро Голошубов і Микола Корчагін.
Зазначається, що вони є членами підрозділу 29155 Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії (ГРУ), який "здійснював зловмисну кібердіяльність, спрямовану на об'єкти критичної інфраструктури в США".
"Офіцери підрозділу ГРУ 29155 несуть відповідальність за атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Україні та десятках західних країн-союзників", – зазначають у повідомленні.
Усіх, хто має інформацію про цих офіцерів, їхню діяльність чи повʼязаних із ними фізичних і юридичних осіб, просять звʼязатися за вказаним посиланням у Tor.
- У серпні 2024 року російські хакери, які можуть бути пов’язані з Федеральною службою безпеки країни-агресорки, намагалися зламати електронну пошту колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, використавши методи соціальної інженерії.
- Водночас у США висунули звинувачення проти члена російської групи хакерів Karakurt, що займається програмами-вимагачами.
- У квітні 2025 року повідомлялося, що пов’язана з Росією група Cosy Bear атакувала європейські дипломатичні установи, надсилаючи електронні листи з темами на зразок "Подія з тестування вина" та "Дипломатична вечеря".
- Наприкінці квітня Франція звинуватила російське ГРУ у кібератаках, зокрема під час виборів та Олімпіади.