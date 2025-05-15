США обіцяють $10 млн за дані про росіян, які атакували критичну інфраструктуру України

Фото: Depositphotos

США пообіцяли $10 млн винагороди за інформацію про п'ятьох співробітників російського ГРУ, причетних до кібератак на об'єкти критичної інфраструктури у США, Україні та інших західних країнах. Про це повідомило посольство США у Молдові.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Серед розшукуваних осіб – Владислав Боровков, Денис Денисенко, Юрій Денисов, Дмитро Голошубов і Микола Корчагін.

Зазначається, що вони є членами підрозділу 29155 Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії (ГРУ), який "здійснював зловмисну кібердіяльність, спрямовану на об'єкти критичної інфраструктури в США".

"Офіцери підрозділу ГРУ 29155 несуть відповідальність за атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Україні та десятках західних країн-союзників", – зазначають у повідомленні.

Усіх, хто має інформацію про цих офіцерів, їхню діяльність чи повʼязаних із ними фізичних і юридичних осіб, просять звʼязатися за вказаним посиланням у Tor.

Фото: посольство США в Молдові