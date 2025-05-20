США отменили гранты на $60 млн для Гарварда из-за обвинений в антисемитизме
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) сообщило об отмене федеральных грантов на сумму $60 млн для Гарвардского университета. Об этом пишет Reuters.
Причиной стали обвинения в неспособности учреждения справиться со случаями антисемитских преследований и этнической дискриминации в кампусе.
Это решение принято в рамках более широкой кампании администрации президента Дональда Трампа, которая за последние недели заморозила или отменила федеральные гранты и контракты для Гарварда на общую сумму около $3 млрд.
В администрации Трампа заявили, что университет продолжает учитывать этническую принадлежность при приеме студентов, а также разрешает проявления дискриминации по отношению к евреям на фоне пропалестинского студенческого движения, охватившего американские университеты в прошлом году.
Удару подвергся не только Гарвард – аналогичные обвинения в толерантности к антисемитизму выдвинуты и против Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Администрация Гарварда ранее сообщала, что "не может покрыть всю стоимость" замороженных грантов и работает с исследователями, чтобы помочь им найти альтернативное финансирование.
Университет также судится с администрацией Трампа из-за ее решения урезать гранты.
- 14 апреля 2025 года сообщалось, что группа американских профессоров подала в суд на администрацию Трампа из-за угрозы задержать $8,7 млрд федерального финансирования Гарвардского университета.
- 17 апреля министерша внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила об отмене двух грантов на общую сумму свыше $2,7 млн, выделенных Гарвардскому университету.
- 21 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за многомиллиардных сокращений финансирования исследований университета.