США отменили гранты на $60 млн для Гарварда из-за обвинений в антисемитизме

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Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) сообщило об отмене федеральных грантов на сумму $60 млн для Гарвардского университета. Об этом пишет Reuters.

Причиной стали обвинения в неспособности учреждения справиться со случаями антисемитских преследований и этнической дискриминации в кампусе.

Это решение принято в рамках более широкой кампании администрации президента Дональда Трампа, которая за последние недели заморозила или отменила федеральные гранты и контракты для Гарварда на общую сумму около $3 млрд.

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В администрации Трампа заявили, что университет продолжает учитывать этническую принадлежность при приеме студентов, а также разрешает проявления дискриминации по отношению к евреям на фоне пропалестинского студенческого движения, охватившего американские университеты в прошлом году.

Удару подвергся не только Гарвард – аналогичные обвинения в толерантности к антисемитизму выдвинуты и против Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Администрация Гарварда ранее сообщала, что "не может покрыть всю стоимость" замороженных грантов и работает с исследователями, чтобы помочь им найти альтернативное финансирование.

Университет также судится с администрацией Трампа из-за ее решения урезать гранты.