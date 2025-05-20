США скасували гранти на $60 млн для Гарварду через звинувачення в антисемітизмі

Адміністрація Трампа урізала фінансування Гарварду через звинувачення в антисемітизмі

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Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США (HHS) повідомило про скасування федеральних грантів на суму $60 млн для Гарвардського університету. Про це пише Reuters.

Причиною стали звинувачення у нездатності закладу впоратися з випадками антисемітських переслідувань та етнічної дискримінації в кампусі.

Це рішення ухвалено в межах ширшої кампанії адміністрації президента Дональда Трампа, яка за останні тижні заморозила або скасувала федеральні гранти й контракти для Гарварду на загальну суму майже $3 млрд.

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В адміністрації Трампа заявили, що університет продовжує враховувати етнічну приналежність, коли приймає студентів, а також дозволяє прояви дискримінації щодо євреїв на тлі пропалестинського студентського руху, що охопив американські університети минулого року.

Ударів зазнав не лише Гарвард – аналогічні звинувачення у толерантності до антисемітизму висунуті і проти Колумбійського університету в Нью-Йорку.

Адміністрація Гарварда раніше повідомляла, що "не може покрити всю вартість" заморожених грантів, але вона працює з дослідниками, щоб допомогти їм знайти альтернативне фінансування.

Університет також судиться з адміністрацією Трампа через її рішення урізати гранти.