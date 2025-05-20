США скасували гранти на $60 млн для Гарварду через звинувачення в антисемітизмі
Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США (HHS) повідомило про скасування федеральних грантів на суму $60 млн для Гарвардського університету. Про це пише Reuters.
Причиною стали звинувачення у нездатності закладу впоратися з випадками антисемітських переслідувань та етнічної дискримінації в кампусі.
Це рішення ухвалено в межах ширшої кампанії адміністрації президента Дональда Трампа, яка за останні тижні заморозила або скасувала федеральні гранти й контракти для Гарварду на загальну суму майже $3 млрд.
В адміністрації Трампа заявили, що університет продовжує враховувати етнічну приналежність, коли приймає студентів, а також дозволяє прояви дискримінації щодо євреїв на тлі пропалестинського студентського руху, що охопив американські університети минулого року.
Ударів зазнав не лише Гарвард – аналогічні звинувачення у толерантності до антисемітизму висунуті і проти Колумбійського університету в Нью-Йорку.
Адміністрація Гарварда раніше повідомляла, що "не може покрити всю вартість" заморожених грантів, але вона працює з дослідниками, щоб допомогти їм знайти альтернативне фінансування.
Університет також судиться з адміністрацією Трампа через її рішення урізати гранти.
- 14 квітня 2025 року повідомлялося, що група американських професорів подала до суду на адміністрацію Трампа через погрозу затримати $8,7 млрд федерального фінансування Гарвардського університету.
- 17 квітня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила про скасування двох грантів на загальну суму понад $2,7 млн, виділених Гарвардському університету.
- 21 квітня Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через багатомільярдні скорочення фінансування досліджень університету.