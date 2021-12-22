UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вошел в топ богатейших людей Румынии

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 14:59
Тренер киевского
Мирча Луческу (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Тренер футбольного клуба "Динамо" Киев Мирча Луческу вошел в рейтинг журнала Capital "Топ-300 богатейших людей Румынии в 2021 году". Об этом пишет румынское издание Fanatik со ссылкой на данные в печатной версии журнала.   

Луческу занял 203-е местов в общем рейтинге с личным состоянием в 35-37 млн евро.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Также Луческу замкнул топ-20 самых богатых румын, связанных со спортом. Весь свой личный капитал Луческу получил исключительно от футбола, уточняют в Fanatik. 

Тренер "Динамо" обошел в рейтинге таких известных румынских деятелей спорта, как Георге Хаджи (состояние 30 млн евро), нынешнего владельца местного футбольного клуба Вииторул и самого высокооплачиваемого румынского футболиста из итальянского Интера – Кристиана Киву (24 млн евро). 

Как отмечают авторы рейтинга 2021 год стал удачным для самых богатых граждан Румынии. Их совокупный капитал вырос за год на 20% до 36 млрд евро.   

В стране зафиксировано самое большое число миллиардеров за всю историю – четыре. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное  

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рейтинг миллиардеров динамо киев мирча луческу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 