Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вошел в топ богатейших людей Румынии

Тренер футбольного клуба "Динамо" Киев Мирча Луческу вошел в рейтинг журнала Capital "Топ-300 богатейших людей Румынии в 2021 году". Об этом пишет румынское издание Fanatik со ссылкой на данные в печатной версии журнала.

Луческу занял 203-е местов в общем рейтинге с личным состоянием в 35-37 млн евро.

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Также Луческу замкнул топ-20 самых богатых румын, связанных со спортом. Весь свой личный капитал Луческу получил исключительно от футбола, уточняют в Fanatik.

Тренер "Динамо" обошел в рейтинге таких известных румынских деятелей спорта, как Георге Хаджи (состояние 30 млн евро), нынешнего владельца местного футбольного клуба Вииторул и самого высокооплачиваемого румынского футболиста из итальянского Интера – Кристиана Киву (24 млн евро).

Как отмечают авторы рейтинга 2021 год стал удачным для самых богатых граждан Румынии. Их совокупный капитал вырос за год на 20% до 36 млрд евро.

В стране зафиксировано самое большое число миллиардеров за всю историю – четыре.

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Роман Брыль

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