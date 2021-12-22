Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вошел в топ богатейших людей Румынии
Тренер футбольного клуба "Динамо" Киев Мирча Луческу вошел в рейтинг журнала Capital "Топ-300 богатейших людей Румынии в 2021 году". Об этом пишет румынское издание Fanatik со ссылкой на данные в печатной версии журнала.
Луческу занял 203-е местов в общем рейтинге с личным состоянием в 35-37 млн евро.
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Также Луческу замкнул топ-20 самых богатых румын, связанных со спортом. Весь свой личный капитал Луческу получил исключительно от футбола, уточняют в Fanatik.
Тренер "Динамо" обошел в рейтинге таких известных румынских деятелей спорта, как Георге Хаджи (состояние 30 млн евро), нынешнего владельца местного футбольного клуба Вииторул и самого высокооплачиваемого румынского футболиста из итальянского Интера – Кристиана Киву (24 млн евро).
Как отмечают авторы рейтинга 2021 год стал удачным для самых богатых граждан Румынии. Их совокупный капитал вырос за год на 20% до 36 млрд евро.
В стране зафиксировано самое большое число миллиардеров за всю историю – четыре.
- 23 июля 2020 года Луческу был назначен главным тренером "Динамо". 2 июня 2021 года Динамо продлило контракт с главным тренером клуба Мирча Луческу до лета 2023 года.
- В ноябрьском номере World Soccer опубликовал материал об офшорных схемах в "Динамо" Киев при выплате зарплат футболистам. 3 декабря издатель удалил из всех онлайн-платформ статью о существовании якобы офшорных схем при выплате зарплат игрокам "Динамо" Киев из-за ложной информации.
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