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Уже девять человек в мире имеют состояние в $100 млрд. На подходе десятый

08.07.2021, 16:03
Уже девять человек в мире имеют состояние в $100 млрд. На подходе десятый - Фото
Фото: Flickr

Экс-руководитель Microsoft Стив Балмер стал девятым человеком в мире, чье личное состояние превысило $100 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.   

Стиву Балмеру 65 лет. Он покинул пост исполнительного директора Microsoft в 2014 году. Сейчас он владеет клубом НБА Лос-Анжелес Клипперс. За текущий год состояние Балмера выросло на $20 млрд.  

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Ожидается, что элитный клуб миллиардеров в ближайшие дни пополнит основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон. Его состояние оценивается в $98,6 млрд. С начала года Эллисон заработал $19 млрд. 

Всего, девять миллиардеров с состоянием выше $100 млрд, а также Ларри Эллисон, увеличили свой капитал на $245 млрд в 2021 году. Их совокупное богатство достигло отметки $1,36 трлн, указывает Bloomberg. 

В первой десятке миллиардеров - девять представителей США и все они имеют отношение к индустрии технологий. Единственное исключение - француз Бернар Арно, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. 

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Роман Брыль
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