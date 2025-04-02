Украинцам вернут почти миллион гривень за ошибочно начисленную коммуналку
С начала года Госпродпотребслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, в 32 случаях (88,9%) выявили нарушения.
По результатам проверок наложено 18 штрафных санкций на сумму 413 400 грн, выдано 23 предписания о приведении тарифов в соответствие с законодательством, а потребителям подлежит возврату 948 900 грн. Также 26 должностных лиц были оштрафованы на 46 100 грн.
Если возникают сомнения в тарифах, следует:
проверять документы и требовать объяснения расчетов;
в случае нарушений обращаться в территориальные управления Госпродпотребслужбы.
С апреля 2024 года Госпродпотребслужба возобновила внеплановые проверки в сфере ЖКХ. За 2024 год была проведена 241 проверка, наложив админхозяйственные санкции на 3,7 млн грн.
По решениям и предписаниям потребителям вернули 2,5 млн грн. Также благодаря уменьшению утвержденных тарифов предотвратили лишние начисления на 12,7 млн грн в годовом измерении.
- С начала полномасштабного вторжения долги за коммуналку выросли на треть.