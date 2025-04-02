Українцям повернуть майже мільйон гривень за помилково нараховану комуналку

Ілюстративне фото: Київтеплоенерго

З початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Як йдеться у повідомленні пресслужби відомства, у 32 випадках (88,9%) виявили порушення.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За результатами перевірок накладено 18 штрафних санкцій на суму 413 400 грн, видано 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до законодавства, а споживачам підлягає поверненню 948 900 грн. Також 26 посадових осіб оштрафовано на 46 100 грн.

Якщо виникають сумніви щодо тарифів, слід:

перевіряти документи та вимагати пояснення розрахунків;

у разі порушень звертатися до територіальних управлінь Держпродспоживслужби.

З квітня 2024 року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки у сфері ЖКГ. За 2024 рік провели 241 перевірку, наклавши адмінгосподарські санкції на 3,7 млн грн.

За рішеннями та приписами споживачам повернули 2,5 млн грн. Також завдяки зменшенню затверджених тарифів запобігли зайвим нарахуванням на 12,7 млн грн у річному вимірі.