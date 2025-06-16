Украинцам выплатили рекордные 445 млн грн Национального кешбэка за апрель

Украинцы получили рекордные 445 млн грн кешбэка за покупку отечественных товаров в апреле

Фото: Дия

Правительство выплатило 445 млн грн кешбэка более 3,4 млн украинцев за апрельские покупки отечественных товаров. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Средства получили те, кто активировал карту "Национальный кешбэк" в приложении "Дия" и накопил более 2 грн.

От старта программы в сентябре 2024 года государство уже выплатило более 2,4 млрд грн кешбэка.

По месяцам:

Сентябрь – 37,2 млн грн

Октябрь – 119,2 млн

Ноябрь – 232 млн

Декабрь-январь – 714 млн

Февраль – 384 млн

Март – 443 млн

Апрель – 445 млн

Программа стимулирует покупать украинское: за каждую покупку товаров отечественного производства из утвержденного списка (свыше 400 000 наименований) начисляется 10% кешбэка.

Потратить эти средства можно до конца 2025 года на коммуналку, лекарства, книги или направить на благотворительность, военные облигации или донаты на ВСУ.