Украинцам выплатили рекордные 445 млн грн Национального кешбэка за апрель
Правительство выплатило 445 млн грн кешбэка более 3,4 млн украинцев за апрельские покупки отечественных товаров. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.
Средства получили те, кто активировал карту "Национальный кешбэк" в приложении "Дия" и накопил более 2 грн.
От старта программы в сентябре 2024 года государство уже выплатило более 2,4 млрд грн кешбэка.
По месяцам:
- Сентябрь – 37,2 млн грн
- Октябрь – 119,2 млн
- Ноябрь – 232 млн
- Декабрь-январь – 714 млн
- Февраль – 384 млн
- Март – 443 млн
- Апрель – 445 млн
Программа стимулирует покупать украинское: за каждую покупку товаров отечественного производства из утвержденного списка (свыше 400 000 наименований) начисляется 10% кешбэка.
Потратить эти средства можно до конца 2025 года на коммуналку, лекарства, книги или направить на благотворительность, военные облигации или донаты на ВСУ.
- 14 февраля 2025 Кабмин выделил 5 млрд грн на Национальный кешбэк и "Сделано в Украине".
- 17 февраля стало известно, что украинцы потратили 3,8 млрд грн полученных выплат "Национального кешбэка" и "Зимової єПідтримки" на оплату коммунальных услуг.