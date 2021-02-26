Украинцы больше всего денег через платежные системы переводят в Россию. Получают из США
Через системы трансграничных платежей в Украину было переведено $2,6 млрд, из Украины – $556 млн в 2020 году. Данные приводит Национальный банк Украины.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
В топ-3 стран по объему переводов Украинцу через системы трансграничных платежей входят США, Италия и Израиль. Из Украины больше всего переводили деньги в Россию, Грузию и Азербайджан, добавляют в НБУ.
Объем денежный переводов в Украину по всем каналам, включая неформальные, составил $12,1 млрд, из Украины – $842 млн в 2020 году.
Сумма переводов внутри Украины выросла на 23% в 2020 году (по сравнению с 2019 годом) и составила 255,2 млрд грн.
Средняя сумма через внутренние системы перевода составила 364 грн (314 грн в 2019 году).
Более 78% внутренних переводов обеспечила тройка лидеров: NovaPay, Укрпошта и Финансовый свит.
- 10 ноября НБУ опубликовал данные, согласно которым наибольшая сумма денежных переводов из Украины в январе-сентябре 2020 года была оправлена в Россию.
- За январь-ноябрь 2020 года частные лица перевели в Украину $11,026 млрд, в то время, как за 11 месяцев 2019 года сумма переводов составила $10,83 млрд.
- 1 февраля НБУ сообщил, что сумма денежные переводов Украину частных лиц в 2020 году превысила показатель 2019 года на $200 млн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии