Украинцы больше всего денег через платежные системы переводят в Россию. Получают из США

Через системы трансграничных платежей в Украину было переведено $2,6 млрд, из Украины – $556 млн в 2020 году. Данные приводит Национальный банк Украины.

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В топ-3 стран по объему переводов Украинцу через системы трансграничных платежей входят США, Италия и Израиль. Из Украины больше всего переводили деньги в Россию, Грузию и Азербайджан, добавляют в НБУ.

Объем денежный переводов в Украину по всем каналам, включая неформальные, составил $12,1 млрд, из Украины – $842 млн в 2020 году.

Сумма переводов внутри Украины выросла на 23% в 2020 году (по сравнению с 2019 годом) и составила 255,2 млрд грн.

Средняя сумма через внутренние системы перевода составила 364 грн (314 грн в 2019 году).

Более 78% внутренних переводов обеспечила тройка лидеров: NovaPay, Укрпошта и Финансовый свит.

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Роман Брыль

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