Украинцы за первый месяц кампании задекларировали 4,2 млрд грн доходов за 2021 год
За месяц со старта кампании по декларации доходов за 2021 год украинцы подали 13 000 деклараций на общую сумму 4,2 млрд грн, что на 1,4 млрд грн, или на 52% больше, чем было задекларировано в январе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Всего в январе 13 граждан задекларировали к уплате в бюджет более 1 млн грн налогов со своих доходов. Общая сумма их налоговых обязательств составила 35,9 млн грн.
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На сегодняшний день наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере более 10 млн грн задекларировала жительница Сумской области, которая получала доходы из источников за пределами Украины.
Всего с задекларированных доходов украинцы заплатили в бюджет 101,6 млн грн налога на доходы физлиц, что на 11,6 млн грн, или на 13% больше, чем за январь прошлого года.
С военного сбора задекларированные налоговые обязательства в январе составили 15,8 млн грн, что на 3 млн грн, или на 124% больше аналогичного периода 2021 года.
- 12 мая 2021 года ГНС сообщила, что доход в более 1 млн грн задекларировали 8500 украинцев. В 2020 году в Украине было всего 3150 гривневых миллионеров.
- Число жителей Киева, задекларировавших доход выше 1 млн грн, увеличилось в 2021 году на 272 человека – до 3502 человек.
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