Укрпочта будет принимать карточки национальной платежной системы Простір

Национальный оператор Укрпочта будет принимать карточки системы Простір, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Теперь карточками платежной системы Простір можно будет рассчитаться в 5000 РОS-терминалов Укрпочты.

Сейчас существует 625 246 карточек Простір. Это около 1% от общего количества платежных карточек.

В четвертом квартале 2019 года с помощью карточек системы Простір провели безналичные операции на сумму 319 млн грн, операций по получению наличных - 6,1 млрд. Тогда как общая сумма всех операций по всем платежным системам составляет почти 993,9 млрд грн.

"Благодаря разветвленной сети отделений Укрпочты будут расти объемы безналичных расчетов. Это обеспечит украинцам большую доступность финансовых услуг", - считает директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Сейчас рассчитаться карточками системы Простір можно в 99% установленных в Украине POS-терминалах. Такие карточки принимают 87% банкоматов в пределах государства. Национальная платежная система Простір насчитывает 53 участника - это 52 банка и Укрпочта.

Платежная система Visa объявила об увеличении лимита для бесконтактной оплаты без введения ПИН-кода с 1000 до 1500 грн.

В условиях карантина банки отменяют комиссии за обслуживание карточек и снижают тарифы на переводы.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"