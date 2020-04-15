Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Укрпочта будет принимать карточки национальной платежной системы Простір

Укрпочта будет принимать карточки национальной платежной системы Простір
15.04.2020, 17:32

В 5000 РОS-терминалах Укрпочты можно будет рассчитаться картами платежной системы

Национальный оператор Укрпочта будет принимать карточки системы Простір, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Теперь карточками платежной системы Простір можно будет рассчитаться в 5000 РОS-терминалов Укрпочты.

Сейчас существует 625 246 карточек Простір. Это около 1% от общего количества платежных карточек.

В четвертом квартале 2019 года с помощью карточек системы Простір провели безналичные операции на сумму 319 млн грн, операций по получению наличных - 6,1 млрд. Тогда как общая сумма всех операций по всем платежным системам составляет почти 993,9 млрд грн.

"Благодаря разветвленной сети отделений Укрпочты будут расти объемы безналичных расчетов. Это обеспечит украинцам большую доступность финансовых услуг", - считает директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Сейчас рассчитаться карточками системы Простір можно в 99% установленных в Украине POS-терминалах. Такие карточки принимают 87% банкоматов в пределах государства. Национальная платежная система Простір насчитывает 53 участника - это 52 банка и Укрпочта.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Ольга Чайка
Напишите нам
Простір Укрпочта платежная система нпс простір
Комментарии
Последние новости
 