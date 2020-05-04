В апреле на портале Дія украинцы больше закрывали ФЛП, чем открывали

Со 2 апреля на портале Дія открыли 4007 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), а закрыли 5726, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Возможностью изменить данные о ФЛП воспользовались 5078 раз.

Онлайн-сервис государственных услуг Дія запустили 2 апреля.

Открыть ФЛП на портале Дія можно с помощью квалифицированной электронной подписи. Ее можно получить у поставщиков электронных доверительных услуг. Имея такую электронную подпись, можно зарегистрироваться на сайте Дія и заполнить онлайн-форму. Заполненное заявление на регистрацию ФПЛ автоматически отправят регистратору.

На портале Дія можно внести изменения относительно гражданства ФЛП, видов экономической деятельности, контактов. Для этого нужно войти в свой кабинет и заполнить онлайн-форму. Однако номер налогоплательщика, номер паспорта, фамилию, место жительства или местонахождение можно изменить только офлайн.

Пользователь может отправить заявление на закрытие ФЛП. Однако это только один из многих шагов, которые нужно сделать, чтобы закрыть ЧП. Еще предстоит обратиться в Налоговую, уплатить налоги (ЕСВ и другие в зависимости от системы налогообложения); подать ликвидационную налоговую отчетность, аннулировать лицензии и закрыть банковский счет.

По данным Опендатабот, 277 000 предпринимателей не работает. Регистрация новых ФЛП сократилась в три раза.

Кабмин выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 для выплаты пособия на детей физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые вынужденно не работают из-за карантина.

Парламент планирует освободить ФЛП от ЕСВ за май.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".