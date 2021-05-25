В списке миллиардеров Forbes новый лидер

Французский миллиардер и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes.

Состояние бизнесмена оценивается в $186,3 млрд, что на $300 млн больше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса, который ранее занимал первое место, а теперь оказался на втором.

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На третьем месте находится гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в $147,3 млрд.

По данным Forbes, в марте 2020 года состояние Арно составило $76 млрд. За последние 14 месяцев его состояние выросло на более $110 млрд. 24 мая акции группы Louis Vuitton Moët Hennessy выросли еще на 0,4% после начала торгов.

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Наталия Софиенко

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