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В Украине изменили даты выплат соцпомощи для внутренних переселенцев

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 09:20
В Украине изменили даты выплат соцпомощи для внутренних переселенцев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кабинет министров изменил периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выплаты переселенцам с августа будут проводиться в два периода.

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"В августе и в дальнейшем будет два выплатных периода помощи внутренне перемещенным лицам – до 15-го и 28-го числа", – говорится в сообщении.

Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3000 грн лицам с инвалидностью и детям и 2000 грн – для всех других внутренних переселенцев.

На выплаты внутренне перемещенным лицам в 2023 году государство должно выделить 72 млрд грн.

  • С 1 августа 2023 года помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами, в размерах: для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн и для других лиц – 2000 грн.

Наталия Софиенко
кабминсоцпомощьВЛП
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