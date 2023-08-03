В Украине изменили даты выплат соцпомощи для внутренних переселенцев

Кабинет министров изменил периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выплаты переселенцам с августа будут проводиться в два периода.

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"В августе и в дальнейшем будет два выплатных периода помощи внутренне перемещенным лицам – до 15-го и 28-го числа", – говорится в сообщении.

Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3000 грн лицам с инвалидностью и детям и 2000 грн – для всех других внутренних переселенцев.

На выплаты внутренне перемещенным лицам в 2023 году государство должно выделить 72 млрд грн.