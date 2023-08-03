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В Україні змінили дати виплат соцдопомоги для внутрішніх переселенців

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 09:20
В Україні змінили дати виплат соцдопомоги для внутрішніх переселенців - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів змінив періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Виплати переселенцям із серпня здійснюватимуться у два періоди.

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"У серпні й надалі буде два виплатних періоди допомоги внутрішньо переміщеним особам – до 15-го і 28-го числа", – сказано в повідомленні.

Ідеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3000 грн особам з інвалідністю й дітям і 2000 грн – для всіх інших внутрішніх переселенців.

На виплати внутрішньо переміщеним особам у 2023 році держава має виділити 72 млрд грн.

  • З 1 серпня 2023 року допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні та є внутрішньо переміщеними особами, у розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн та для інших осіб – 2000 грн. 

Наталія Софієнко
кабмінвнутрішні переселенцісоцдопомога
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