В Украине стали страховать жилье и автомобили от войны. Но не от ядерного взрыва

Украинские компании берутся за страхование во время войны, однако выплат в случае применения оружия массового поражения – не будет

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Крупнейшие украинские страховщики имеют достаточно собственного капитала для страхования военных рисков и выплат в сегменте физических лиц и прогнозируют дальнейший рост спроса на такие продукты. Об этом LIGA.net рассказал директор по розничному бизнесу страховой компании (СК) ИНГО Николай Матика.

"Спрос на страхование от войны остается стабильно высоким. Если в январе-феврале 2024 года продажи страхования жилья среди физических лиц с покрытием военных рисков выросли в 2,5 раза, а количество соответствующих запросов – в 3-4 раза, то в марте текущего года мы видим рост даже по отношению к предыдущим месяцам. Такой защиты для потребителей все еще не хватает", – сказал он.

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В настоящее время в этом направлении работают 5-6 украинских страховщиков. Они уже предлагают ряд продуктов для страхования квартир, домов, автомобилей, жизни и здоровья, включающий покрытие военных рисков и достаточно гибких в плане ценообразования и страховых сумм.

В частности, в отношении автомобилей сейчас многие компании предоставляют такие услуги в рамках полиса КАСКО. Они компенсируют ущерб от ракетных атак, беспилотников, разрушительных ударных или звуковых волн, пожаров и даже наезда военной техники.

Правда, условия полисов имеют ряд ограничений, в частности, по возрасту и стоимости авто. И не только. Так, СК отдельно отмечают, что выплат не будет в случае применения оружия массового поражения – соответствующие соглашения содержат пункты об исключении для "ядерного, биологического, химического оружия".

Николай Матика отмечает, что в ИНГО количество выплат по военным рискам пока незначительно (1-2% от общего). Однако уже есть случаи выплат за повреждение авто в результате обстрелов в Киеве и области, в Днепре, Херсонской, Одесской, Львовской и Николаевской областях.

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